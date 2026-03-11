Cuánto cuesta ir al Mundial 2026: precios de paquetes, entradas y viajes para ver a Argentina en EE.UU., México y Canadá

El Mundial 2026 ya empieza a impactar en el bolsillo de los hinchas, con paquetes para viajar a Estados Unidos, México y Canadá que van desde u$s3.990 para ver un partido de la fase de grupos hasta más de u$s22.990 para asistir a la final, en un torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio con 48 selecciones y 104 partidos, y que obligará a quienes quieran seguir a la Selección Argentina a afrontar altos costos en entradas, hotelería y traslados.

La próxima Copa del Mundo comenzará con el partido inaugural en el Estadio Azteca de México y el último partido será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en una edición que tendrá sedes en tres países y que implicará viajes internos constantes para los hinchas que quieran seguir a su equipo.

El torneo se disputará en 16 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Miami, Atlanta, Houston, San Francisco, Seattle, Filadelfia, Boston y Nueva York/Nueva Jersey en Estados Unidos; y Toronto y Vancouver en Canadá, lo que incrementa los costos logísticos para quienes planean asistir a más de un partido.

Cuánto cuesta viajar para ver a Argentina en la fase de grupos

Un relevamiento de D-motion – Deportes y Eventos by Delfos, destacó que los paquetes para el primer partido de la Selección, ante Argelia en Kansas City el 16 de junio, parten desde u$s3.990 por tres noches en hotel 3 estrellas, con traslado al estadio y entrada incluida en categoría 2, mientras que la categoría 1 asciende a u$s4.990, sin incluir impuestos locales ni cargos adicionales.

Para el segundo encuentro, ante Austria en Dallas el 22 de junio, el precio también comienza en u$s3.990 en hotel 3 estrellas y puede llegar a u$s5.990 en hotel 4 estrellas con entrada de mayor categoría. Los mismos valores corresponden para el tercer partido, frente a Jordania el 27 de junio también en Dallas.

Quienes opten por el combo del segundo y tercer partido deberán pagar desde u$s8.990 en hotel 3 estrellas y hasta u$s12.990 en hotel 4 estrellas, con ocho noches de alojamiento, traslado al estadio y entradas incluidas.

El paquete para ver toda la fase de grupos tiene tarifas desde u$s13.990 en hotel 3 estrellas y puede llegar a u$s18.990 en hotel 4 estrellas, con estadías en Kansas City y Dallas, traslados a los partidos y entradas, aunque no incluye el traslado entre ciudades.

Cuánto cuesta ir a las fases finales del Mundial 2026

Los precios aumentan a medida que avanza el torneo. Para los dieciseisavos de final, los paquetes parten desde u$s5.990 y pueden llegar a u$s8.690, dependiendo de la sede y la categoría de hotel elegida.

En octavos de final, los valores van desde u$s4.990 hasta u$s8.990, mientras que para los cuartos de final el costo arranca en u$s5.990 y alcanza los u$s9.990, siempre con alojamiento, entrada y traslado al estadio incluidos.

Para las semifinales, el precio mínimo informado es de u$s7.990 y puede llegar a u$s11.990, mientras que el paquete para la final del Mundial tiene valores que van desde u$s17.990 hasta u$s22.990, lo que convierte a ese tramo en el más caro del torneo.

A estos montos se deben sumar impuestos locales, tasas de hotel, traslados adicionales y los trámites de documentación, ya que los viajeros deberán contar con pasaporte vigente y gestionar por su cuenta la visa para ingresar a Estados Unidos y Canadá, requisitos que también forman parte del costo total para quienes quieran vivir el Mundial 2026 desde la tribuna.

GZ / EM