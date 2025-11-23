El club de barrio más grande de América

La noche en Asunción se vistió de granate. En el Estadio Defensores del Chaco, Lanús acertó en los penales y se quedó con su segunda Copa Sudamericana. Nahuel Losada, el arquero del Granate, atajó tres penales y fue el gran héroe en Asunción.

El calor asfixiante se hizo sentir desde el comienzo, como si los 90 minutos ya pronosticaran una batalla antes de empezar. Lanús apostó por su orden y circulación paciente, desplegando una estructura sólida en defensa y buscando grietas para lanzar contragolpes. Mineiro, por su parte, cargó con la presión de su favoritismo: bajo la dirección de Jorge Sampaoli, presionó alto y apostó a la velocidad de sus delanteros, con Hulk como referente incansable.

Al finalizar los 120 minutos sin romper el cero, el destino del título quedó en manos de los penales. Y allí surgió la figura decisiva de la noche: Losada se transformó en héroe al detener tres remates, incluidos los de nombres pesados como Hulk y Vítor Hugo. En la tanda, Lanús mantuvo la calma y convirtió los suyos: la garra del barrio, la experiencia y el corazón se impusieron.

Cuando el último disparo fur atajado por Losada, el grito granate retumbó en Paraguay: Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025. Con esa victoria, el club del sur bonaerense sumó su segunda estrella internacional, retomando el brillo que había conseguido en 2013.

Para Lanús, este triunfo significa mucho más que un trofeo: es la coronación de un proyecto basado en el trabajo colectivo, la disciplina y la inteligencia táctica de Mauricio Pellegrino, que por fin conquista su primer título importante al frente del equipo.

La noche del Defensores del Chaco quedará para siempre en la memoria del Granate: la tribuna explotó, los jugadores se abrazaron y Lanús volvió a hacer historia. En un continente dominado muchas veces por los clubes más poderosos, el “club de barrio más grande del mundo” recordó que con humildad y corazón también se puede soñar en grande.