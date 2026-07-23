El futuro de Juanfer Quintero en River: cortocircuito con Coudet y una salida latente

El arranque del nuevo torneo para River Plate no solo trae desafíos futbolísticos, sino también turbulencias internas. La situación de Juan Fernando Quintero se convirtió en el tema central de la agenda debido a su escasa continuidad y a las declaraciones explosivas que dejó el colombiano en una reciente entrevista, donde expuso las diferencias insalvables que mantiene con el entrenador del equipo.

Juanfer por ahora no vuelve y Otamendi está para debutar en River

La situación de Juanfer Quintero en River por Cueste lo que cueste

Sin rodeos, el mediocampista dejó en evidencia que su ciclo con el DT no atraviesa su mejor momento y que los conceptos futbolísticos de ambos van por caminos separados. Quintero remarcó que las decisiones del cuerpo técnico quedaron expuestas en los hechos y en los minutos jugados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro de los punto crítico de la situación del colombiano fue la desprolijidad institucional en torno a su regreso a los entrenamientos. Ante la versión instalada sobre su disponibilidad, el volante aclaró que desde el club solo le enviaron un mensaje con la fecha formal de presentación, sin un llamado directo del cuerpo técnico que le hiciera sentir su peso dentro del plantel.

Ruptura declarada: ¿fin de ciclo para Quintero en River?

Las palabras de Quintero no dejan margen para la especulación: se trata de una ruptura hecha y derecha. Con un plantel que necesita un conductor de sus características y un entrenador que prioriza otros esquemas tácticos, todo indica que el ciclo del talentoso volante creativo en Núñez llegó a su punto final, a la espera de una resolución definitiva sobre su salida del club.