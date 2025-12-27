El mercado de pases arrancó tibio: los cinco grandes negocian refuerzos y definen salidas

El mercado de pases en el fútbol argentino ya está en marcha de cara a la temporada 2026, con los clubes más grandes del país –River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo– buscando consolidar y renovar sus planteles antes del inicio del Torneo Apertura 2026.

El que pega primero. River fue el club más activo en lo que va del mercado: tras varias salidas de jugadores con peso en el plantel durante 2025, el Millonario reforzó el medio campo con Aníbal Moreno, proveniente de Brasil, y el volante Fausto Vera, que llega en condición de préstamo con opción de compra.

Además, el club intentó cerrar la llegada del delantero Santino Andino (de Godoy Cruz), aunque una modificación de último momento complicó la operación, y ahora evalúa alternativas.

River también le hizo una oferta formal a San Lorenzo por el defensor colombiano Jhohan Romaña, pero en el Ciclón la rechazaron y dejaron en claro que, bajo las condiciones actuales, no avanzará en la negociación. La propuesta del club de Núñez, de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase, fue considerada insuficiente por la dirigencia azulgrana.

En Boedo entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

Cautela. En Boca, la dirección deportiva encabezada por Juan Román Riquelme busca reforzar el ataque y el medio campo con nombres concretos. El extremo colombiano Marino Hinestroza está prácticamente confirmado como nuevo refuerzo xeneize, con negociaciones avanzadas para su llegada.

Paralelamente, Boca trabaja en la contratación de Paulo Dybala (el regreso del cordobés sigue siendo uno de los principales focos), aunque aún no hay firma oficial.

En cuanto a salidas, el club decidió no contar con varios jugadores de la plantilla actual para la próxima temporada: Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Lucas Blondel quedarán fuera de los planes.

Plan de ajuste. Racing todavía no anunció grandes fichajes, pero sí pérdidas importantes: por eso negoció la salida del mediocampista Agustín Almendra al fútbol mexicano, lo cual generará recursos para apuntar a nuevos refuerzos.

El club también trabaja en traer a Matko Miljevic para reforzar el frente ofensivo ante las salidas de Facundo Mura y Luciano Vietto, aunque todavía sin confirmación oficial.

Todas las líneas. Independiente encaró el mercado con la intención de reforzar varias zonas del campo, especialmente defensa, medio campo y ataque, según la demanda del técnico Gustavo Quinteros.

Entre los nombres que suenan con fuerza para llegar al Rojo está el delantero Alexis Cuello, quien viene destacándose con San Lorenzo y despierta interés de varios grandes.

Entre la tensión. San Lorenzo arranca el mercado en una situación delicada desde lo institucional, con inhibiciones económicas y un contexto financiero complejo. A pesar de eso, es protagonista en varias charlas: River y Boca han mostrado interés en jugadores como Jhohan Romaña y Elías Báez, aunque la dirigencia de Boedo marcó postura firme de no vender barato.

El mercado de pases del fútbol argentino 2026 empezó con varios clubes ya activos, aunque las inscripciones oficiales recién podrán hacerse desde el 14 de enero hasta el 10 de marzo.

Además de las altas y bajas locales, jugadores que quedan libres a partir del 1° de enero de 2026 (como Gonzalo “Pity” Martínez o Frank Fabra) pueden transformar el tablero de negociaciones.