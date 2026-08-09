El Messi detrás de Messi

A los 68 años, después de atravesar una larga enfermedad, murió Jorge Messi: padre, representante y principal apoyo deportivo vital de Lionel Messi, tanto dentro como fuera de la cancha. El factótum de aquellos primeros días, cuando el niño demostraba condiciones y había que acompañarlo, pero nadie sabía que sería el mejor futbolista de todos los tiempos.

Desde el campo de la psicología y la sociología del deporte, la importancia del padre en las trayectorias de los deportistas es algo muy estudiado. Los primeros trabajos datan del siglo XX y se expandieron en el fútbol y en los demás deportes olímpicos más populares.

Entre los más citados y fundacionales existe un estudio sobre 893 futbolistas jóvenes en España realizado en 2007 por Miquel Torregrosa y colaboradores. Indagaron vinculación basándose en el Cuestionario de Implicación de los Padres en el Deporte (PISQ) y el Cuestionario de Compromiso Deportivo (SCQ).

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Se sabe que la participación familiar tiene un carácter ambivalente, puede ser trampolín o yunque: identificando “apoyo” y “comprensión” como aspectos predictores positivos y los comportamientos directivos o de presión como predictores negativos.

“Un exceso de implicación activa por parte de los progenitores puede ser interpretado por los adolescentes como una coacción hacia su autonomía”, afirma Torregrosa y automáticamente pensamos en el desafío de Jorge Messi, como padre de familia, ante la disyuntiva de desmembramiento la estructura del hogar para perseguir el sueño futbolístico de Lionel y equilibrar apoyo y dirección sin implicación excesiva.

Pierre Bourdieu, en el libro “Deporte y clase social”, desarrolla el concepto de hábitus familiar como determinante del gusto o la preferencia por ciertas prácticas corporales. Aunque el atleta puede independizarse progresivamente, las elecciones iniciales aparecen fuertemente condicionadas por su origen. Messi fue futbolista por origen familiar.

En un estudio cualitativo del Comité Olímpico Argentino (COA), encabezado por Raúl Supital y colaboradores, realizado a 52 deportistas y exdeportistas de diversas disciplinas olímpicas, todos los varones reconocen de manera unánime que fue su padre quien condicionó la decisión de su práctica deportiva y que fue clave en el desarrollo. A su vez, también destacan la relevancia de ser capaz de abstenerse de intervenir en los aspectos deportivos y limitar su rol al acompañamiento.

Al Messi que hoy conocemos, el primero que lo vio jugar fue su núcleo familiar. Su abuela lo llevaba al club. Sus padres y hermanos acompañaban su día a día y lo veían como hacía maravillas pese a no desarrollar su físico. Fue Jorge quien buscó denodadamente el dinero para afrontar los tratamientos y decidió emigrar cuando vio que se abría la oportunidad al otro lado del océano, para que el chico de 13 años pudiera develar cuan buen futbolista podía llegar a hacer.

Más allá de Jorge Messi, la Copa del Mundo ha sido un espacio de demostración en agradecimientos y menciones de hijos a padres. Los que transitamos cotidianamente el fútbol sabemos del esfuerzo filial que existe por detrás de las carreras. Situaciones como estas son momentos ideales para homenajear a quienes acompañan, aquellos que construyen las condiciones para que el talento pueda convertirse en profesión.