El Pacto de Gijón: La sombra del arreglo entre Alemania y Austria que sacudió el Mundial 1982

El 25 de junio de 1982, el Estadio El Molinón de Gijón fue escenario de uno de los episodios más oscuros en la historia de las Copas del Mundo. Alemania Federal y Austria se enfrentaron en el último duelo del Grupo 2, conociendo de antemano el resultado que beneficiaba a ambos equipos europeos.

La selección de Argelia había debutado con una victoria histórica ante los alemanes por 2 a 1, convirtiéndose en la gran revelación del certamen. Sin embargo, al haber jugado su último partido el día anterior contra Chile, el destino de los africanos quedó a merced de lo que hicieran sus vecinos.

Demanda millonaria contra Messi y la AFA en EE.UU.: los detalles del reclamo por los amistosos de octubre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El reglamento de la FIFA en aquel entonces permitía que los partidos finales de los grupos se disputaran en horarios diferentes. Esta brecha organizativa facilitó que alemanes y austríacos supieran que un triunfo germano por 1 a 0 clasificaba a los dos y eliminaba automáticamente a Argelia.

A los diez minutos de juego, Horst Hrubesch marcó el primer gol para Alemania Federal tras un centro de Pierre Littbarski. Hasta ese instante, el partido mostraba una intensidad normal, pero tras el tanto, la dinámica cambió drásticamente hacia una pasividad absoluta que indignó a la grada.

Un triunfo germano por 1 a 0 clasificaba a los dos y eliminaba automáticamente a Argelia.

Durante los ochenta minutos restantes, los jugadores se limitaron a pasarse la pelota en zonas intrascendentes, sin intentar ataques profundos ni remates al arco. El público español presente comenzó a gritar "fuera, fuera" y "Argelia, Argelia", repudiando la falta de ética deportiva.

El impacto de la estafa de Gijón en las reglas de la FIFA y el fútbol mundial

La prensa internacional calificó el suceso como "El pacto de no agresión". El periodista Andreas Burkert, en su investigación para el diario Süddeutsche Zeitung, describió el encuentro como una vergüenza nacional que manchó para siempre el prestigio del fútbol alemán y la integridad local.

Incluso los comentaristas de televisión de ambos países mostraron su desagrado en vivo. Eberhard Stanjek, de la cadena alemana ARD, se negó a seguir comentando las acciones durante largos pasajes del segundo tiempo, calificando el espectáculo como algo "lamentable" para los televidentes.

Puntero en el Apertura y la Libertadores: los números del increíble presente de Independiente Rivadavia de Mendoza

Robert Seeger, relator de la televisión austríaca, pidió a los espectadores que apagaran sus receptores ante la evidencia de un arreglo explícito. La indignación escaló cuando hinchas argelinos intentaron invadir el campo de juego mostrando billetes de banco a los futbolistas implicados.

La delegación de Argelia presentó una queja formal ante la FIFA solicitando la anulación del partido o una sanción ejemplar. Sin embargo, el organismo rector dictaminó que no se había violado ninguna regla técnica vigente, confirmando la clasificación de Alemania y Austria a la ronda siguiente.

En el libro The Rough Guide to World Cup, los historiadores deportivos señalan que este evento fue el catalizador definitivo para cambiar el formato de las competencias. A partir de México 1986, la FIFA estableció que los últimos partidos de cada grupo deben jugarse de forma simultánea.

A los diez minutos de juego, Horst Hrubesch marcó el primer gol para Alemania Federal

Hans-Peter Briegel, defensor alemán titular en aquel encuentro, admitió décadas después que existió un entendimiento implícito entre los jugadores. Según sus declaraciones recogidas en diversos medios europeos, el desgaste físico y la conveniencia mutua pesaron más que el espíritu de competencia.

El entrenador alemán Jupp Derwall defendió inicialmente la actitud de sus dirigidos, argumentando que el objetivo era avanzar de ronda sin arriesgar lesiones. Esta postura generó fuertes críticas en su propio país, donde el diario Bild tituló de manera lapidaria: "¡Vergüenza para todos!".

Argelia se despidió del torneo tras vencer a Chile por 3 a 2, habiendo sumado cuatro puntos, la misma cantidad que los europeos. La diferencia de gol favoreció a Alemania y Austria, dejando fuera a un equipo que había demostrado un nivel técnico superior al de sus verdugos de oficina.

Infantino ratificó a Irán en el Mundial 2026 pese a la tensión en Medio Oriente

Los ecos del arreglo de Gijón persistieron durante todo el Mundial de 1982. Alemania Federal llegó a la final, donde cayó ante Italia por 3 a 1, pero su camino estuvo marcado por el estigma de la falta de juego limpio y la sospecha constante de la prensa internacional y los aficionados.

Este suceso es estudiado hoy en seminarios de ética deportiva como el ejemplo máximo de por qué las estructuras competitivas deben prevenir colusiones. La sombra de El Molinón permanece como un recordatorio de que, sin reglas de simultaneidad, el resultado puede pactarse fuera de la cancha.

Ibai Llanos transmitirá la final de la Copa del Rey gratis por YouTube

La figura de Lakhdar Belloumi, estrella argelina de aquel equipo, quedó como el símbolo de la injusticia deportiva. A pesar de su talento, la burocracia y el pacto europeo le impidieron disputar las fases finales de un torneo donde su selección había roto todos los pronósticos previos.

Hoy, la FIFA mantiene protocolos estrictos de integridad para evitar que situaciones similares se repitan en torneos oficiales. El arreglo de Gijón cerró una era de ingenuidad reglamentaria y obligó a profesionalizar la vigilancia sobre la transparencia en los resultados deportivos.