Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste analizaron el triunfo 1-0 de Boca Juniors frente a O’Higgins. Boca Juniors retomó su camino en la Copa Sudamericana con un triunfo ajustado pero valioso: 1-0 ante O’Higgins que sirvió como termómetro del proyecto Xeneize.

Leandro Paredes frotó la lámpara y Miguel Merentiel estampó la diferencia en un momento clave, justo antes del descanso, para darle aplomo al equipo. Sebastián Villa regresó con algo de resistencia por parte del público pero terminó mostrando su capacidad y jerarquía en el ataque.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La lupa sobre Dylan Gorosito y Leonel Flores, los juveniles a los que Arruabarrena dio confianza por sobre nombres de peso, y a los que se espera ver con mayor regularidad en el primer equipo. Álvaro Montero, debutante con atajadas claves, también dio pistas de lo que se viene en el Boca del segundo semestre.

Aciertos y errores de un equipo que pudo haber resuelto con otro resultado, pero que mostró la capacidad suficiente para conquistar en la revancha de Rancagua una serie que se mantiene abierta.