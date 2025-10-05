El romance entre un top ten del tenis y la ex pareja de una estrella de la Premier revoluciona Europa

La figura de la influencer y empresaria Lauryn Goodman, ex pareja del futbolista inglés Kyle Walker, dio un nuevo paso en su vida sentimental al protagonizar una cita con el tenista Jack Draper, en una cafetería de Londres.

Según versiones que recogieron los diarios The Sun y Daily Mail, ambos se habían conocido mediante Raya, la aplicación de citas para celebridades. En la página coincidieron en abril y, después de varios meses de conversación, tuvieron su primera cita el pasado 10 de septiembre.

Diez años después, Singapur sigue negándole el triunfo a Max Verstappen

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cita despertó interés por la fama de sus protagonistas y el historial mediático de Goodman, conocida por su relación con el futbolista Kyle Walker, hoy en el Burnley y ex figura del Manchester City. Con él tuvo dos hijos durante los períodos en que el jugador estaba separado de su actual esposa, Annie Kilner, con quien se casó en secreto en 2022.

Kyle Walker

Tras reconciliarse nuevamente, Walker tuvo otra hija con Goodman, lo que reavivó disputas públicas y conflictos judiciales. Según el Daily Mail, Goodman respondió acusando al futbolista de ser “inimaginablemente cruel” con sus hijos, luego de que él definiera su relación como “un error”.

Fuentes citadas por The Sun señalaron que Goodman dudó en aceptar la cita con Jack Draper por la diferencia de edad. “Lauryn estaba preocupada, pero sus amigos le dijeron que estaba loca por rechazarlo porque es muy atractivo”, publicó el medio.

Jack Draper

Finalmente, accedió a verse con él, aunque, según allegados, “no hubo planes de repetir el encuentro”. Draper, por su parte, admitió que le cuesta mantener relaciones porque “siempre estoy de gira. Es difícil sostener cualquier vínculo”.

Lauryn Goodman

En lo personal, Goodman expresó en una entrevista con The Mirror durante el Mariposa Ball de Londres su deseo de tener más hijos, pese a padecer endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. “Kinara aún me da muchos abrazos, pero extraño los del bebé gordito y el olor a recién nacido. Todavía la amamanto por la noche, pero siento que ese ciclo se está terminando”, contó la influencer, quien además admitió no tener tiempo para el amor: “No tengo tiempo para nada, los niños me ocupan todo el día”.

BGD / EM