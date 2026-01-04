El triunfazo que no fue: Báez le ganó a Fritz, pero Argentina cayó

Este texto podría empezar así: el tenista argentino Sebastián Báez dio el gran golpe en Perth y por la United Cup derrotó a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4. Podría empezar así y no sería mentira. El problema fue que solo resultó una parte de la historia. Media verdad. Porque lo que vino después, dejó a esa victoria histórica en un plano secundario: el equipo argentino cayó en la serie ante su par estadounidense.

Ya en el segundo partido, Solana Sierra no pudo ante Coco Gauff y perdió 6-1 y 6-1 en una demostración abismal de lo competidora que es la top 3. La argentina se enfrentaba por primera vez a una jugadora con ese ránking.

“Puedo jugar todavía mejor. Siempre es difícil ganar el primer partido de la temporada, especialmente frente a una rival como ella, que viene de jugar ayer (viernes). Estoy contenta con cómo lo he gestionado”, dijo Gauff después de su triunfo.

El punto decisivo cayó luego del lado norteamericano, con la victoria en el choque de dobles de Coco Gauff y Christian Harrison sobre María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1.

Argentina había empezado el viernes con buen pie en la apertura de esta competición al ganar 3-0 a España en el RAC Arena de Perth. Ahora tendrá que retomar la senda ganadora.

Báez 2026. La victoria del bonaerense ante Fritz fue un verdadero batacazo: Báez, ubicado fuera del Top 40, le ganó por primera vez en su carrera al estadounidense, sexto del ranking mundial, tras acumular cinco derrotas previas sin haberle podido siquiera arrebatarle un set.

El argentino mostró una enorme fortaleza mental para dar vuelta un primer parcial adverso y mantuvo un alto nivel de intensidad desde el fondo de la cancha durante más de dos horas de juego.

Después de ceder el primer set, el bonaerense aumentó la agresividad, empezó a incomodar a Fritz con devoluciones profundas y exhibió una gran capacidad defensiva.

Pese a que el norteamericano conectó 23 aces, Báez le rompió el saque en cuatro ocasiones y fue más sólido en los momentos decisivos, especialmente en un cierre de partido cargado de tensión.

El propio Fritz reconoció al término del encuentro que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, arrastrando una tendinitis en la rodilla durante la pretemporada.

Incluso sufrió una caída que generó preocupación momentánea, aunque pudo continuar sin aparentes consecuencias; en el partido nunca logró imponer su jerarquía habitual.

Lo que viene. Pese a la derrota global ante Estados Unidos, Argentina sigue con chances en el Grupo A gracias al 3-0 ante España. La definición llegará hoy, cuando Estados Unidos enfrente a España, un cruce clave que determinará las posiciones y las posibilidades de clasificación del equipo argentino.

En los otros duelos del sábado en la United Cup, Grecia (Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas) y Suiza (Belinda Bencic y Stan Wawrinka) arrancaron muy bien en el torneo, con victorias 3-0 sobre Japón y Francia, respectivamente, en las primeras jornadas de los grupos E y C.

En el B, China arrancó venciendo 2-1 a Bélgica y en el D Australia se impuso por el mismo resultado a la Noruega de Casper Ruud.

El ganador de cada una de las seis llaves se clasifica a cuartos de final, así como dos segundos (el mejor de los grupos en Perth y el mejor de los que se disputan en Sídney).