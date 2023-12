El vicepresidente actual de Boca Juniors y candidato a la presidencia, Juan Román Riquelme, se pronunció poco antes de la medianoche del lunes sobre los recientes desarrollos judiciales relacionados con las elecciones en el club xeneize. Con un mensaje irónico, apuntó a la jueza a cargo del tema.

En una entrevista con El Canal de Boca, realizada este lunes 4 de noviembre luego del histórico banderazo llevado a cabo el domingo en las cercanías de la Bombonera, Riquelme expresó críticas hacia la oposición y abordó el tema de Analía Romero, la jueza subrogante que asumirá, sujeta a la confirmación de la Cámara, el lugar de Alejandra Abrevaya.

Esta última, quien había firmado la postergación de los comicios inicialmente programados para el próximo domingo, fue recusada.

Según relató el exjugador de Boca, Romero, su esposo y su hijo se asociaron como socios activos en 2013, sin ser adherentes. La jueza respaldó el proceso, que ahora es objeto de críticas por parte de la oposición liderada por la fórmula conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Está claro que la señora jueza tuvo que mirar los papeles y si aceptó que la hicieran socia, demuestra que todo estaba en regla. Si ella aceptó eso, es una gran noticia porque creo que vamos a tener elecciones y es lo que nosotros queremos”, dijo Riquelme.

En ese sentido, Juan Román argumentó: “Lo que pensamos es una cosa natural, si ellos nos pusieron trabas y ella aceptó ser socia con el mismo procedimiento que ahora la oposición usa para trabar la elección, creemos que va a permitir las elecciones”.

La elección suspendida de Boca se nacionaliza y crece la teoría de una intervención de la nueva IGJ

“Queremos que voten todos; incluidos los 51.473 socios habilitados por la gestión anterior [presidida por Daniel Angelici] en la que estaba Ibarra que ahora se hace el tonto cuando le preguntan”, sostuvo el exjugador de la Selección.

Por otro lado, Riquelme renovó sus críticas contra el expresidente de la Nación y expresidente de Boca. “No nos podemos relajar un segundo porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club. En cuanto nos relajamos, nos interviene el club”, remarcó. “Eso no puede pasar”, pidió.

"Quizá persiguen a mi hermano"

El múltiple campeón hizo un llamado a "no dejarse embarrar". Después de recuperar el control de Boca, el ex presidente tiene la intención, según las afirmaciones de Riquelme, de llevar a cabo la privatización del club. “Nos quiere arrancar el corazón y venderle el club a sus amigos de afuera”, acusó.

“Quizá persiguen a mi hermano para que yo no me presente. Yo trato de pensar de buena manera. Mi hermano es parecido a mí. Trabaja todo el tiempo, es un genio. Somos personas de Don Torcuato que tenemos vicios normales de tomar mate y comer asado. Tenerlo más cerca (a mi hermano) y todos los días es una experiencia hermosa. Después estamos acostumbrados a que nos ataquen", expresó en relación al allanamiento sufrido por Cristian Riquelme en el contexto de una investigación judicial sobre posible reventa de entradas.

"No es fácil que se te meta la policía hasta en la cama de tus hijos. No es fácil que te sigan por la calle. Lo tocan a mi hermano porque saben que a mí me duele”, agregó.

Aunque su crítica se centró en Macri, Riquelme también dirigió sus comentarios hacia Ibarra, quien recientemente afirmó que “hay jugadores que no tienen el nivel para estar en Boca”. "Le pido al señor Ibarra que no le falte el respeto a nuestros jugadores; trajimos a [Edinson] Cavani. El arquero nuestro fue el de la Selección Argentina, que tenga respeto. Competimos al máximo, no pudimos en la final [de la Copa Libertadores], pero estamos muy agradecidos a nuestros muchachos”, expresó.

“La cancha que pisó Messi hace poco y me dijo ‘la cancha estaba cada vez más linda’. Y ahora vos tenés que escuchar una barbaridad de este señor Ibarra. Ayer hubiese sido una fiesta perfecta para los hinchas de Boca”, agregó.

Elecciones en Boca: la suspensión aumentó la centralidad e imagen de Riquelme por sobre Macri

“Es maravilloso porque el hincha se dio cuenta de quién quiere al club para que siga siendo un club, y para qué la oposición quiere al club”, expresó Riquelme en referencia a que el dúo Ibarra-Macri tiene intereses negativos detrás, remarcó el actual vicepresidente

Y agregó: “Lo único que le pedimos a la oposición es que por una vez dejen de lastimar a nuestro club y a nuestros hinchas y que ayuden para que podamos tener elecciones. Ojalá que podamos tener elecciones”.

Riquelme compartió que tuvo una conversación con el exitoso exentrenador de Boca, Carlos Bianchi, quien lideró al exjugador de Barcelona y Villarreal de España, entre otros clubes, durante varios años. “Carlos me quiere mucho. ‘Román, lo único que te pido, defendé como que estás haciendo, que nadie puede quitarle el derecho al hincha a votar’. Me lo dijo Bianchi que es lo más grande de este club”.

“Hay un estatuto que no se modificó, tenemos que respetarlo, después de un año no te puede quitar el derecho a votar”, concluyó Riquelme.

