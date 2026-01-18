En una definición histórica, Benavides ganó el Dakar por una diferencia de dos segundos

¡Por dos segundos! En una definición que desafía toda lógica deportiva, Luciano Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se alzó con el título del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Y sí, el piloto salteño se quedó con la competencia por una diferencia de dos segundos.

Este logro representa no solo su primer título en la competencia más exigente del mundo, sino también la victoria con el margen más estrecho jamás registrado en la historia de la categoría.

La etapa final, un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

Sin embargo, la templanza del argentino le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

“He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento”, reaccionó el vencedor en el podio. “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”, resumió.

Otro de los grandes nombres de la carrera, el español Tosha Schareina (Honda), ocupó la tercera plaza de la etapa y de la general.

A su llegada, el menor de los hermanos Benavides –su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023– hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.

“Me sentía preparado, tenía la intuición de que este Dakar era para mí. Se lo dedico a mi equipo, me ha apoyado durante nueve años. Y he hecho historia con mi hermano, él ganó por 43 segundos, yo lo hice por dos. Le gané en eso. Es un sueño hecho realidad”, insistió entre risas.

La narrativa de esta carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98: Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

La victoria de Benavides vuelve a remarcar que en la alta competencia, la carrera no termina hasta que se cruza el último puesto de control. La combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia imposible en una victoria legendaria.

Gracias a esta histórica consagración, Benavides se convirtió en el sexto argentino en gritar campeón en el Rally Dakar. Los anteriores fueron los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli (2010, 2013 y 2016 el primero y 2011 y 2012 el segundo), Nicolás Cavigliasso (2019 en cuatriciclos y 2025 en challenger), Manuel Andújar (2021 y 2024 en cuatriciclos) y su hermanos Kevin (2021 y 2023 en motos).

Otro argentino en el podio

Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) redondeó unas muy buenas semanas para terminar tercero y subirse al podio en la categoría challenger del Rally Dakar, que tuvo como ganador al español Pau Navarro (Odyssey Academy).

Cavigliasso, que en 2019 se consagró en cuatriciclos y el año pasado consiguió el título en la categoría challenger, completó una de las travesías más duras del automovilismo en un tiempo total de 55 horas, 22 minutos y 13 segundos, para finalizar a 35 minutos y 52 segundos de Navarro.

El otro argentino que tuvo una muy destacada actuación fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien tuvo su primera experiencia en la categoría tras sus títulos en 2021 y 2023 en motos.

Benavides, que incluso se quedó con el triunfo en la última etapa, quedó séptimo en la clasificación general, aunque pudo haber terminado mucho más arriba pero perdió muchísimo tiempo por los problemas que sufrió en las primeras etapas.

También hubo dos argentinos en el top 5, ya que Bruno Jacomy y Augusto Sanz finalizaron cuarto y quinto como copilotos.