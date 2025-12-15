Estudiantes de La Plata, el equipo argentino que más sabe ganar

Estudiantes sabe ganar y lo demostró en la final del Clausura 2025. Es el equipo del Fútbol Argentino que más cultura tiene para entender cómo se gana.

Una cultura aprendida, heredada, conquistada y luego sostenida en el tiempo, de generación en generación, en un mandato trasladado desde los años sesenta hasta la actualidad.

Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes

La fórmula ayuda a entender cómo se ganan partidos importantes, y cómo se ganan títulos. La cultura del saber ganar no entiende presupuestos, y esta vez se activó ante situaciones por fuera de lo deportivo.

El título de Estudiantes de La Plata también vuelve a poner sobre la escena la discusión sobre los formatos del Fútbol Argentino, que el próximo fin de semana enfrentará a dos campeones que terminaron la temporada en la mitad inferior de la Tabla Anual.

NZ