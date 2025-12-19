Estudiantes y Platense jugarán por el Trofeo de Campeones una final a contramano. El Pincha, en plena euforia por su reciente título en el Clausura, se mide contra el Calamar, gran campeón del Apertura que lleva más de un mes sin competencia.

El histórico mano a mano entre Estudiantes y Platense en el Metro 67

Estudiantes y Platense disputaron una de las semifinales del Torneo Metropolitano 1967, título que conquistaría el Pincha para empezar a moldear el legendario equipo de Osvaldo Zubeldía.

Estudiantes jugó aquel partido 48 horas después de ganarle el Clásico Platense a Gimnasia, y lo hizo con el mismo equipo titular. Situaciones que el paso del tiempo no parecen modificar en el Fútbol Argentino.

NZ