viernes 19 de diciembre de 2025
Estudiantes y Platense juegan una final a contramano: el histórico antecedente entre ambos

La Temporada 2025 de Liga Profesional finalizará este sábado con el Trofeo de Campeones que disputarán Estudiantes de La Plata y Platense. El Fútbol Argentino tendrá otro campeón.

Román Iucht
Estudiantes y Platense jugarán por el Trofeo de Campeones una final a contramano. El Pincha, en plena euforia por su reciente título en el Clausura, se mide contra el Calamar, gran campeón del Apertura que lleva más de un mes sin competencia.

El histórico mano a mano entre Estudiantes y Platense en el Metro 67

Estudiantes y Platense disputaron una de las semifinales del Torneo Metropolitano 1967, título que conquistaría el Pincha para empezar a moldear el legendario equipo de Osvaldo Zubeldía.

Estudiantes jugó aquel partido 48 horas después de ganarle el Clásico Platense a Gimnasia, y lo hizo con el mismo equipo titular. Situaciones que el paso del tiempo no parecen modificar en el Fútbol Argentino.

