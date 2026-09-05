'Fran' Cerúndolo jugó un partidazo y venció en 5 sets al potente Taylor Fritz

El Abierto de Estados Unidos abrió su primer fin de semana con dos impactantes resultados: en un partido fantástico, el argentino Francísco Cerúndolo eliminó a Taylor Fritz, la máxima carta que tenía Estados Unidos en su torneo cumbre.

Fritz ganó el primero 6-3, y el segundo set 6-4, pero el argentino remontó en el tercero 6-3 y en el cuarto 6-4, llevando la definición a un quinto set electrizante. Allí Frtiz estuvo 4-3 y 40-0, pero allí el argentino enhebró una seguidilla espectacular, y no solo se llevó ese punto, salvando su saque, sino que en el siguiente quebró a Fritz para ponerse 5-4. Luego cerró el punto final para quedarse con el quinto set por 6-4, en una victoria que solo admite un adjetivo: ES-PEC-TA-CU-LAR.

No hay otra palabra para definir como Cerúndolo manejó, con una calma casi zen, esos puntos finales, ante un estadio entero a favor de Fritz, que casi llegó a "saborear" la victoria cuando como decíamos el local estando 4-3 se puso 40-0.. Tenía el quiebre a la mano, para cerrar con su saque, pero Cerúndolo es cosa seria, no perdió la calma nunca y está en cuarta ronda del Abierto estadounidense.

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Anisimova, eliminada

La estadounidense Amanda Anisimova fue la primera en sucumbir el sábado en Nueva York, donde también salían a escena las principales aspirantes al trono de Aryna Sabalenka: Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff.

Anisimova, subcampeona del torneo, se descolgó de la pelea en la tercera ronda con una desafortunada actuación frente a la austriaca Anastasia Potapova, que aprovechó los regalos de la exfinalista para imponerse por 6-2 y 7-5.

Potapova, nacida en Rusia, se adaptó mejor al viento en la segunda pista de Flushing Meadows, mientras del otro lado Anisimova terminó completamente frustrada por su torrente de fallos.

La estadounidense cometió un total de 46 errores propios, por 17 de su rival, saboteando todos sus intentos por volver a meterse en el partido.

La estadounidense, que arrancó el año en el tercer lugar de la WTA, caerá fuera del Top-10 con este tropiezo.

En esta temporada ha dado un enorme paso atrás en los torneos de Grand Slam, después de que el año pasado llegara a dos finales consecutivas en Wimbledon y el US Open.

Potapova, una jugadora muy emocional, pareció perder la calma en el último juego después de que la jueza de silla desestimara una protesta cuando falló una pelota que dio un bote extraño.

Pero se recompuso para encadenar cuatro puntos seguidos y sentenciar el partido con otro error de Anisimova.

AFP/HB