El pilarense Franco Colapinto se prepara para un fin de semana histórico en México, ya que superará a Gastón Mazzacane entre los pilotos argentinos con más carreras en la Fórmula 1.

Colapinto fue consultado sobre la comparación entre lo ocurrido en Austin y el recordado Gran Premio de Brasil de 1981, cuando Carlos Reutemann desobedeció la orden de Williams y ganó la carrera.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México

“Lo tengo como un gran ídolo a Lole, no me comparo con él, son situaciones diferentes. La realidad es que la historia no la escriben los cobardes y estoy contento de estar en Fórmula 1 poniéndolo todo”, aseguró Franco Colapinto.

GP de México F1, donde las rivalidades se acentuarán y comenzará a definirse el campeonato

Román Iucht y su equipo analizaron el presente de Franco Colapinto, también el arribo del argentino Nicolás Varrone a la Fórmula 2.