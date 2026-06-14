Franco Colapinto protagonizó un tenso cruce radial con los ingenieros de la escudería Alpine durante el desarrollo del Gran Premio de Barcelona, disputado este domingo en el circuito de Montmeló. El malestar del automovilista bonaerense se desencadenó al recibir la orden directa de cederle su posición a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en momentos en que ambos buscaban avanzar hacia la zona de puntuación.

La acción ocurrió mientras el corredor oriundo de Pilar se encontraba en la 12ª colocación, intentando recortar distancias frente a Nico Hulkenberg e Isack Hadjar. En ese contexto, la dirección deportiva de la estructura francesa le solicitó que realizara un intercambio de posiciones con Gasly, quien marchaba inmediatamente detrás.

Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de Barcelona: Mercedes dominó la exigente FP3

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La bronca de Franco Colapinto contra el equipo de Alpine

Al momento de recibir la indicación desde los boxes, el francés se ubicaba en el 13° puesto, a una distancia estimada de dos segundos respecto del monoplaza del argentino. La orden generó una respuesta inmediata y de marcado fastidio por parte del piloto sudamericano a través del sistema de comunicación interna del vehículo.

"¿Intercambiar autos? ¡Él está uno o dos segundos atrás mío. No está empujando!", replicó Colapinto a su ingeniero de pista, cuestionando abiertamente la estrategia adoptada por la escudería en los giros clave de la competencia en territorio catalán.

A pesar de manifestar su disconformidad con la directiva, el representante nacional optó por no rebelarse en la pista y ejecutó la maniobra de adelantamiento de manera limpia en la curva cuatro del trazado español, permitiendo el sobrepaso de Gasly tal como había sido pautado por el muro técnico.

La razón de la estrategia de los ingenieros de Alpine

La determinación del comando de Alpine se fundamentó en que las métricas del equipo indicaban que el piloto francés portaba un ritmo de carrera superior en ese pasaje del gran premio. El objetivo principal de la maniobra consistía en otorgarle pista libre para intentar una ofensiva contra Hulkenberg y Liam Lawson, quienes ocupaban el décimo y noveno lugar respectivamente.

La veracidad del análisis técnico de la escudería se constató parcialmente de forma inmediata, dado que tras superar al piloto argentino, Gasly logró recortar la brecha con sus rivales directos, mientras que el vehículo del pilarense quedó relegado a más de dos segundos de distancia de la línea de su compañero.

El movimiento estratégico colocó al corredor galo bajo la presión regulatoria implícita del equipo, la cual estipulaba que de no lograr el sobrepaso, los denominados códigos internos de la escudería lo hubiesen obligado a restituirle la colocación en pista al argentino antes del cierre de la prueba.

La resolución de la disputa llegó por vías externas debido a que Hulkenberg debió abandonar la competencia con su monoplaza de la escudería Audi. Esta alternativa facilitó el ingreso definitivo de Gasly a los puestos premiados con unidades para el campeonato mundial.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

El antecedente de desobediencia de Franco Colapinto en los Estados Unidos

El cruce dialéctico revivió de forma inmediata entre los analistas y aficionados el antecedente directo ocurrido durante el Gran Premio de Estados Unidos en 2025, oportunidad en la que el piloto argentino adoptó una postura de franca rebeldía frente a una situación de carrera similar.

En aquella carrera de la temporada anterior, el conductor bonaerense marchaba en la 18ª colocación justo detrás de su compañero de garaje, exhibiendo un rendimiento de vuelta notablemente superior cuando restaban apenas dos giros para la bandera a cuadros.

Pese a la solicitud expresa de la escudería de congelar las posiciones y no intentar maniobras de sobrepaso, Colapinto desoyó la orden del equipo, concretó la superación en pista sobre el vehículo de Gasly y desencadenó una fuerte polémica interna que requirió disculpas formales posteriores.

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