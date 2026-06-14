Colapinto se frustró antes del GP de España: “Vamos lento”

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto fue muy crítico ayer con el rendimiento de su auto a lo largo del fin de semana en Barcelona, donde no pudo repetir resultados como los de Miami o Canadá. Lejos de dar rodeos o mostrar excusas, fue taxativo: “Vamos lento”.

Pese a eso, Colapinto fue optimista por la 13ª posición que logró en la clasificación, ya que “está cerca de los puntos” y podrá pelear por terminar entre los diez primeros.

El Gran Premio de Barcelona no está al nivel de lo que se esperaba desde Alpine y sus pilotos. La temperatura de la ciudad catalana y el calor, que en el asfalto de la pista llega hasta los 51° C, afectaron aún más el rendimiento de la escudería francesa con la degradación de neumáticos, sumado al desbalance en general que tiene el A-526 en estas jornadas.

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Colapinto se refirió a la actuación de su auto con el correr de las prácticas libres y terminó por explotar contra su rendimiento luego de la clasificación. “Traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista”, explicó. Y agregó: “Vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces”. El argentino también declaró que intentó “ir al límite”, pero “el auto hace lo que quiere”.

De igual manera se mostró optimista con lo que podría ser su papel en el Gran Premio de Barcelona, ya que “largando 13° hay oportunidades, y no estamos tan lejos de los puntos; vamos a intentar hacer una buena carrera”, y apuntó a hacer una actuación mejor en los próximos circuitos. “Hay que trabajar, traer mejoras, poner el auto en una ventana mejor y ojalá que seamos más competitivos”.

Primero, Russell. La pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien quiere recortar distancias con el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto empezó bien, ya que en la Q1 terminó 12º gracias a su registro de 1:16,590. Sin embargo, en la Q2 no pudo lucirse y además sufrió la falta de adherencia durante su vuelta rápida, por lo que se tuvo que conformar solo con el decimotercer lugar.

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largará una posición detrás suyo.

En lo que respecta a la zona alta de la tabla, Russell se quedó con la pole position gracias a su gran tiempo de 1:14,679, lo que le permitió finalizar 64 milésimas por delante de su escolta, que será el también británico Lewis Hamilton (Ferrari).

En la tercera posición iniciará el italiano y líder del campeonato, Antonelli, mientras que el top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La carrera del Gran Premio de España está programada para hoy a las 10 de la mañana (hora de Argentina). La gestión de los neumáticos será un factor fundamental, ya que a lo largo de todo el fin de semana casi todos los pilotos se mostraron muy disconformes con su desgaste y la poca adherencia, esto principalmente por las altas temperaturas que hay en la ciudad, que aumentan significativamente en el asfalto.