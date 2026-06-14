Brasil sufrió ante Marruecos, pero una perla de Vini Jr. evitó la derrota

Ya lo dijo hace mucho tiempo Carlos Salvador Bilardo: “El futuro del fútbol mundial está en África”. Una frase que se recuperó en 2022 cuando Marruecos llegó a la semifinal del Mundial de Qatar, y que puede actualizarse ahora, luego de que Brasil sufriera contra esa selección en su debut en el Mundial de Norteamérica, en una Nueva Jersey más pendiente del resultado de los Knicks que del desempeño de la verdeamarela comandada por el italiano Carlo Ancelotti, que tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de ganarlo todo a nivel clubes.

Es cierto que el final y el principio del partidos fueron casi antagónicos, porque Marruecos empezó dominando el juego y poniéndose en ventaja con un lindo gol de Saibari, pero terminó dominado por Brasil, que en el segundo tiempo exhibió algunos destellos de juego individual y colectivo, sin nunca generar ni asombro ni admiración. Sin embargo, en el octavo minuto de descuento, Alisson salvó por duplicado lo que hubiese sido el triunfo marroquí.

El resultado fue un empate en uno porque Vinicius Jr, en el final del primer tiempo –o del segundo, si consideramos que este Mundial tiene cuatro cuartos por los cortes publicitarios de la pausa de hidratación–, dibujó un golazo con su marca: dribleo y desequilibrio sobre el costado y bombazo al ángulo.

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En el semblante de los 22 jugadores que terminaron el partido, y de los que entraron a saludar ni bien el árbitro Vincic pitó el final, pudo verse la conformidad que supuso el resultado: ambos equipos sabían que el partido más difícil del grupo, supuestamente, era éste. Lo que vendrá después, al menos en principio, asoma como más fácil: Escocia y Haití.

El mensaje de Lula: “Con un poco de alma”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le envió un mensaje al director técnico de la selección verdeamarela, el italiano Carlo Ancelotti, minutos antes del debut mundialista ante Marruecos: “No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió. Son jugadores que usted sabe que pueden hacer lo que espera que hagan”, comenzó el mensaje del mandatario, quien además agregó: “Dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma”.

Lula pidió que “cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario. Y recuerden una cosa: lo que importa es patear el balón al arco del adversario y que entre. Así que siempre que puedan, pateen. ¡Por el amor de Dios, pateen!”. Por último, le pidió al técnico que les diga a sus jugadores “que necesitan jugar para el pueblo brasileño. Jugar para los adolescentes brasileños, niñas y niños que tienen una expectativa grande de que nuestra selección conquiste el hexacampeonato”.