Se sumó Senesi y Scaloni define quién reemplaza a Tagliafico

Con la llegada ayer del defensor Marcos Senesi, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, ya tiene en Kansas a todos sus soldados para empezar a defender el título en Qatar e intentar obtener la cuarta estrella en el Mundial de Norteamérica.

Senesi, que sustituye al lesionado Leonardo Balerdi, tuvo pocas horas para descansar del vuelo desde Europa antes de unirse al grupo en una sesión de entrenamiento matinal.

La práctica estaba programada en la tarde, como viene ejercitándose habitualmente la Albiceleste, pero Kansas City se preparaba para la llegada de fuertes tormentas en ese horario.

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Los organizadores del Fan Fest también reprogramaron la actuación de la banda The Chainsmokers por el amenazante pronóstico, que incluye la posibilidad de fuertes vientos, caída de granizo e incluso de tornado en la región.

Lionel Messi y sus compañeros se están teniendo que adaptar al extremadamente variable clima de Kansas, donde las altas temperaturas y humedad dan paso súbitamente a aguaceros o al estruendo de los truenos.

La mañana de ayer avanzaba también lluviosa en las instalaciones del Sporting Kansas City hasta la aparición de un sol abrasador, bajo el cual se ejercitaron los jugadores de Scaloni.

Hasta el momento las previsiones son más benignas para el martes, cuando Argentina arrancará la defensa del título frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Scaloni aún debe definir quién será el acompañante ofensivo de Lionel Messi. Julián Álvarez sigue evolucionando favorablemente de su problema de tobillo y, si no estuviera al máximo nivel, entraría Lautaro Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez, en rehabilitación de una fractura en un dedo de la mano derecha, trabaja contrarreloj para defender el arco frente a Riyad Mahrez y el resto de amenazas argelinas.

El mayor dolor de cabeza de Scaloni es la línea defensiva, por la sobrecarga de gemelo que padece su único lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico.

La ya confirmada ausencia del carrilero del Olympique de Lyon (el único que trabaja diferenciado en el plantel de 26 jugadores) fue clave para la elección de Senesi para completar el plantel.

El zaguero zurdo, que puede permitir desplazar al lateral a Lisandro Martínez o Facundo Medina, aterrizó de noche en Kansas y su primer mensaje fue para su compañero Leonardo Balerdi, fuera del Mundial por una lesión muscular en su pierna derecha.