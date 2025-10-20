lunes 20 de octubre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

La orden de la polémica: motivos por los que Franco Colapinto tuvo razón en desobedecer a Alpine

​Franco Colapinto se juega su continuidad en la Fórmula 1 tras desobedecer una orden del equipo Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos, generando una polémica difícil de comprender.

Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos
Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos | AFP
Román Iucht
Román Iucht

El Gran Premio de Estados Unidos tuvo a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Alpine protagonizando una de las grandes polémicas del fin de semana.

En el cierre de la carrera, el equipo ordenó que Colapinto mantuviera posiciones y no superara a su compañero. Franco, que llegaba mucho más entero, desoyó la indicación y terminó cruzando la meta por delante de Pierre Gasly.

El duro comunicado de Alpine hacia Colapinto: "Cualquier instrucción hecha desde el pitwall es final y estamos decepcionados"

Colapinto decidió avanzar ante una situación muy adversa: el auto de Gasly estaba claramente disminuido, y Gabriel Bortoleto lo seguía de cerca, incluso superando al Alpine del francés.

Alpine emitió un duro comunicado tras lo sucedido, aunque terminó siendo blanco de críticas por su particular decisión en un momento donde no pareció pertinente.

