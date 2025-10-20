El Gran Premio de Estados Unidos tuvo a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Alpine protagonizando una de las grandes polémicas del fin de semana.

En el cierre de la carrera, el equipo ordenó que Colapinto mantuviera posiciones y no superara a su compañero. Franco, que llegaba mucho más entero, desoyó la indicación y terminó cruzando la meta por delante de Pierre Gasly.

El duro comunicado de Alpine hacia Colapinto: "Cualquier instrucción hecha desde el pitwall es final y estamos decepcionados"

Colapinto decidió avanzar ante una situación muy adversa: el auto de Gasly estaba claramente disminuido, y Gabriel Bortoleto lo seguía de cerca, incluso superando al Alpine del francés.

Alpine emitió un duro comunicado tras lo sucedido, aunque terminó siendo blanco de críticas por su particular decisión en un momento donde no pareció pertinente.

