Histórico: Los Pumas les ganaron a los All Blacks en un partido ideal

A veces los milagros ocurren. A veces los sueños se cumplen. A veces, solo a veces, Los Pumas les ganan a los All Blacks. Ayer fue uno de esos días. Que lo digan los que estuvieron en el estadio de Vélez si no se trató de un momento único. Que lo digan los jugadores si no se trató de un sueño cumplido. A veces el índice del destino señala a los de camiseta celeste y blanca con un puma estampado en el pecho. Entonces la historia pega un giro y la moneda cae para este lado. Los Pumas, señoras y señores, le ganaron a los All Blacks por primera vez en suelo argentino. Es un episodio inédito. Que el partido haya terminado 29 a 23 es una anécdota, un dato para estadígrafos. Lo que cuenta acá es que la ilusión se concretó.

A pesar de que Nueva Zelanda impuso condiciones en la primera parte mediante los tries de Billy Proctor y Fletcher Newell, que le daban una ventaja de 13-6, Argentina respondió con corazón: los forwards Juan Martín González y Gonzalo García colocaron el try rumbo al triunfo. La remontada se gestó sobre los cimientos de una segunda mitad brillante, donde Santiago Carreras emergió como figura clave. El apertura, ingresado desde el banco, acertó tres penales decisivos que terminaron inclinando la balanza para el local.

Este triunfo tiene un sabor especial para la jerarquía del rugby internacional, dado que los Pumas habían perdido hace una semana en Córdoba por un contundente 41-24 . La revancha no solo fue deportiva, sino también simbólica: demuestra la resiliencia de un equipo dispuesto a romper paradigmas y tradiciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese resultado, además, reconfigura el desarrollo del Rugby Championship 2025: después de dos fechas, los cuatro equipos participantes —Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia— se encuentran nivelados, cada uno con una victoria en el torneo. Este contexto le agrega dramatismo al campeonato. Los Pumas están dispuestos a meterse de lleno en la pelea, algo que no entraba en los planes previos.