Ibai Llanos renovó la mesa de comentaristas para La Velada del Año 6 y hay un streamer argentino anunciado

El evento de boxeo entre creadores de contenido más importante del mundo digital empezó a delinear los detalles de su próxima edición con anuncios de alto impacto para su audiencia. Ibai Llanos, el reconocido streamer y organizador de la cita, confirmó la aparición de dos nuevos comentaristas que se sumarán a la transmisión oficial de La Velada del Año 6.

La decisión responde a la necesidad de reforzar el equipo de transmisión habitual ante las dimensiones que tomó la nueva entrega, la cual contará con una exigente cartelera compuesta por un total de 10 combates.

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Las figuras de México y Argentina que se suman al micrófono

La mesa de análisis mantendrá a sus integrantes históricos como Luzu, Jaime Ugarte, Jaime Mellado y Reven, pero para esta oportunidad incorporará a dos personalidades sumamente queridas por la comunidad hispanohablante. El primero de los confirmados en el anuncio fue el streamer mexicano Quackity, quien aportará toda su frescura ante los micrófonos en representación de uno de los países con mayor tradición e historia dentro del boxeo mundial.

Por el otro lado, la cuota de experiencia y pasión sudamericana llegará de la mano del creador de contenido argentino Gerónimo "Momo" Benavides. Con experiencia compitiendo en el evento, Momo sumará su impronta analítica a la retransmisión. Ambos creadores de contenido tendrán el desafío de acompañar las extenuantes horas de directo en una jornada que promete romper récords de audiencia en las plataformas de streaming.

Quién es Momo, el streamer que representará a Argentina en la mesa de comentaristas

Gerónimo "Momo" Benavides es uno de los streamers más influyentes de la escena argentina y de toda la comunidad hispanohablante, destacándose por una trayectoria construida sobre la pasión por los deportes, la historia y el contenido de viajes. Con un perfil que combina una fuerte herencia cultural mitad argentina y mitad italiana, se consolidó en las plataformas digitales como un comunicador experto en prácticamente todas las disciplinas, ganándose el respeto de la audiencia por su conocimiento y su mirada analítica.

Gerónimo "Momo" Benavides es uno de los streamers más influyentes de la escena argentina y de toda la comunidad hispanohablante

Su vínculo con el boxeo no es nuevo; Momo fue uno de los grandes protagonistas de las primeras ediciones de La Velada del Año como peleador en el ring, una experiencia que ahora trasladará al plano del análisis técnico.

Además de sus transmisiones en vivo, es ampliamente reconocido por haber sido la voz oficial de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar y por sus documentales históricos recorriendo diferentes rincones del planeta, factores que lo convierten en un analista con una impronta única, ideal para complementar el equipo de Ibai Llanos en esta histórica transmisión.

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