Independiente cortó la mufa: goleó a Platense en Avellaneda y calmó el ánimo de los hinchas

Independiente cortó una mala racha inaudita. Y la cortó con una goleada: le ganó 3-0 a Platense en Avellaneda, lo que significa el primer triunfo en el campeonato. Este partido fue el postergado por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó la debilidad de Platense, hundido en la tabla, y volvió a festejar después de 15 jornadas.

El clima en Avellaneda era tenso, con un público impaciente por la falta de resultados y un equipo sin reacción en el torneo. De hecho, el recibimiento de los hinchas fue hostil, con banderas contra los jugadores. Lo de Platense no era más relajado: llegaba en una situación aún más comprometida, sin respuestas futbolísticas y con Cristian González en la cuerda floja.

En ese contexto, el duelo postergado tenía un solo objetivo para el Rojo: ganar para respirar y así consiguió no solo el triunfo, sino una goleada como local.

El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada que requirió revisión del VAR. Un cambio de frente desde la izquierda tomó mal parada a la defensa visitante.

Santiago Montiel bajó de cabeza, Luciano Cabral no logró definir y Gabriel Ávalos empujó desde el suelo. Tras unos segundos de incertidumbre, la tecnología confirmó que el goleador estaba habilitado y el estadio explotó con alivio.

Platense respondió con una sola llegada clara. Ignacio Schor quedó mano a mano con Rodrigo Rey tras una larga corrida, pero definió desviado. Esa fue la última amenaza real del equipo visitante, que se desdibujó por completo. Independiente, con más espacio y menos presión, manejó el ritmo del partido y sentenció el resultado.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Montiel volvió a aparecer. Desde la izquierda levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Felipe Loyola. El chileno anticipó a su marcador y colocó la pelota por encima de Federico Losas, que había quedado adelantado.

Con ese tanto, la diferencia fue definitiva. Sobre el cierre, Lautaro Millán coronó la noche en un mano a mano que selló el 3 a 0 definitivo.