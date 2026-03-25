Barracas Central volvió a quedar envuelto en una polémica arbitral que lo benefició, situación repetida y prácticamente de convivencia dentro del fútbol argentino.

Facundo Tello, para muchos el mejor árbitro del país y principal candidato para encabezar la nómina de jueces argentinos en el Mundial 2026, eligió no cobrar un penal para Huracán por clara mano de Damián Martínez, defensor de Barracas Central, dentro de su área.

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Adrián Franklin, árbitro que cuenta con más de un centenar de partidos comandando el VAR pero apenas uno como juez de campo en Primera División, no intervino ni llamó al central, y la polémica se encendió.

En las últimas horas se reavivó la controversia con la publicación de los audios VAR de la acción, una “explicación tramposa” que revela las marcadas falencias del arbitraje argentino.

NZ