La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 fue una de las más intensas y decisivas del certamen. Con resultados que movieron los cimientos de la tabla anual y del campeonato, los grandes protagonistas del lunes - en el cierre de la jornada- fueron Independiente, Argentinos Juniors y River Plate.

El análsis de Cueste lo que cueste

En el estadio Guillermo Laza, Independiente dio el golpe al vencer 1-0 a Deportivo Riestra y cortar una racha de 27 partidos invictos del conjunto del Bajo Flores. El Rojo logró su tercera victoria consecutiva, sin recibir goles, y mantiene viva la ilusión de clasificarse a la Copa Sudamericana. El tanto agónico de Santiago Montiel en los minutos finales sentenció un duelo áspero y parejo, en el que los arqueros Rodrigo Rey y Nacho Arce fueron figuras.

La derrota significó un duro golpe para Riestra, que no solo perdió su histórico invicto sino también terreno en la lucha por los primeros lugares de la Zona B.

Por su parte, Argentinos Juniors hizo los deberes y venció a Belgrano en La Paternal. El Bicho recuperó su nivel futbolístico tras el golpe sufrido en la final de la Copa Argentina y volvió a meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual. Este resultado es el que complicó a River en la tabla anual, ya que hoy, lo dejaría afuera de la Libertadores.

Otro de los grandes ganadores de la fecha fue Gimnasia y Esgrima La Plata, que derrotó 2-0 a Vélez con goles de Chelo Torres y Merlo. El Lobo encadenó su segundo triunfo consecutivo, trepó posiciones y se ubica ahora a solo dos puntos de River, que atraviesa un momento complicado tras la derrota en el Superclásico.

En cuanto a las tablas, la Zona A tiene a Boca como líder con 26 puntos, seguido de Unión (24) y Central Córdoba (23). Tigre, Barracas, Racing, Argentinos y Estudiantes completan los puestos de clasificación. En la Zona B, Rosario Central lidera cómodo con 31 unidades, seguido de Riestra y Lanús (27), Vélez (25), San Lorenzo (23) y River (21).

El Superclásico que profundizó realidades: el sueño de Boca se impuso sobre la crisis de River

La tabla anual, en tanto, está al rojo vivo: Rosario Central es líder con 66 puntos, Boca lo sigue con 59, y más atrás aparecen Argentinos (54), River (52) y Riestra (51), todos peleando por los lugares de Libertadores. Racing y San Lorenzo, con 50, acechan de cerca en una definición que promete ser electrizante.

Con una sola fecha por jugar, el Clausura 2025 entra en su tramo decisivo: nada está definido, todo puede cambiar y la emoción está garantizada hasta el final.

