La FIFA dio marcha atrás y retiró su plan para abrir sus torneos a inversores privados

La FIFA decidió retirar este viernes su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba incorporar inversión privada en la gestión comercial de sus principales competiciones. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó la decisión a través de las cuentas oficiales de la entidad, luego de la fuerte reacción negativa que generó entre dirigentes y confederaciones del fútbol mundial.

La propuesta contemplaba la participación de empresas privadas en la explotación de derechos comerciales y en la organización de determinados eventos. Sin embargo, el proyecto encontró resistencia de varios sectores, entre ellos confederaciones como la UEFA, la Concacaf y la AFC, que expresaron reparos sobre el avance de la iniciativa.

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En un comunicado, Infantino explicó que el objetivo del programa era generar nuevas herramientas de desarrollo para las asociaciones miembro, especialmente aquellas con menos recursos económicos. No obstante, reconoció que el proceso de consultas evidenció diferencias profundas entre los distintos actores del fútbol internacional.

El titular de la FIFA sostuvo que la propuesta terminó generando tensiones que iban en contra del principio de unidad que, según afirmó, debe guiar al organismo. “Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, señaló Infantino al anunciar el cierre del proyecto.

Tras la decisión, el presidente de la FIFA adelantó que convocará a federaciones, confederaciones y otros sectores vinculados al fútbol para analizar nuevas alternativas de crecimiento. El objetivo será impulsar mecanismos de apoyo que permitan fortalecer el desarrollo del deporte sin profundizar las divisiones internas.

El retiro de la iniciativa representa un revés para la estrategia de expansión comercial de Infantino, que buscaba nuevas fuentes de financiamiento para potenciar los ingresos y la inversión dentro del fútbol global.

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LB