La historia detrás del hincha del Manchester United que se volvió tendencia mundial

Frank Illet pasó de ser un simpatizante más en la tribuna de Old Trafford a transformarse en un personaje viral en redes sociales. Su historia comenzó con una promesa tan llamativa como arriesgada: no cortarse el pelo —ni siquiera peinarse— hasta que el Manchester United lograra cinco victorias consecutivas.

Lo que parecía un reto pasajero se extendió mucho más de lo imaginado. Ya pasaron 493 días desde aquella foto inicial en la que se lo veía completamente rapado. Desde entonces, su cabellera creció sin control, al mismo ritmo que la frustración de los hinchas por la irregularidad del equipo.

El misterio de la Finalissima alerta a la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Frank Illet y la promesa que expone la crisis del Manchester United

En las últimas semanas, el United estuvo cerca de romper la racha negativa. Con Michael Carrick en el banco, el equipo consiguió cuatro triunfos consecutivos —ante Manchester City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) y Tottenham (2-0)— y la expectativa creció de cara al quinto partido, frente al Wrexham.

Illet asistió al estadio preparado para celebrar. Incluso había confeti listo para el festejo. Sin embargo, el empate frustró la hazaña y extendió su particular penitencia.

La escena se volvió aún más dramática cuando un gol de Casemiro que podía significar la victoria fue anulado por un offside milimétrico tras revisión del VAR. Su reacción, entre incredulidad y decepción, terminó de convertirlo en tendencia mundial.

Las imágenes circularon por distintas plataformas y hasta clubes ajenos a la Premier League, como el Real Betis, se hicieron eco de la historia. En paralelo, su figura generó opiniones divididas entre los propios hinchas: algunos lo consideran un personaje entrañable; otros, un símbolo incómodo del mal momento del equipo.

Mientras tanto, Frank Illet sigue esperando. Cada vez que el Manchester United encadena cuatro victorias, las cámaras lo buscan. Y el mundo del fútbol sabe que, en el quinto partido, su cabellera vuelve a estar en juego.