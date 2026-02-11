Quién fue el mejor 9 de River en los último 50 años: el ranking que desató polémica

Cueste lo que cueste presentó el ranking de los diez mejores centrodelanteros de River Plate en los últimos 50 años y, como era de esperar, el listado abrió un intenso debate entre los hinchas.

El TOP 10 de los mejores "9" de River

El puesto número uno fue para Enzo Francescoli, seguido por Ramón Díaz y Hernán Crespo, en un podio que combinó talento, títulos y peso histórico.

Detrás aparecieron nombres como Leopoldo Luque, Lucas Pratto, Julián Álvarez, Fernando Cavenaghi, Teófilo Gutiérrez, Juan Gilberto Funes y Mario Kempes. La selección tuvo en cuenta rendimiento, goles decisivos, títulos obtenidos e influencia en etapas clave del club, aunque los propios panelistas admitieron el peso de la subjetividad y lo emocional.

Algunos de los principales focos de discusión giraron en torno a la ubicación de Kempes y Funes, así como el lugar asignado a Julián Álvarez, el único que —según señalaron— podría escalar posiciones con el paso del tiempo y el cierre de su carrera.

El debate también dejó afuera a nombres pesados como Carlos Morete, Rubén Da Silva, Juan Pablo Ángel, David Trezeguet e Ignacio Scocco, lo que alimentó aún más la conversación en redes sociales. Una vez más, la historia grande de River demostró que elegir a los mejores nunca es tarea sencilla.