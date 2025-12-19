La confirmación de la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA, popularmente conocida como Finalissima, trajo sensaciones encontradas. Por un lado, la emoción de volver a ver a la Selección Argentina compitiendo por un título oficial; por otro, el escenario que pueda llegar a plantearse antes del Mundial 2026.

La cita será el próximo viernes 27 de marzo, dentro de la Fecha FIFA de ese mes, en el Estadio de Lusail, cancha donde Argentina se consagró en el Mundial 2022.

¿Habrá misterio por parte de los entrenadores? ¿Mostrarán todas sus cartas o se guardarán algunas para la Copa del Mundo?

Dos candidatos a protagonizar el Mundial 2026 se encuentran en un partido a todo o nada, con título en juego. La chance de salir fortalecido es grande, pero también lo es la de sembrar dudas antes de la Cita Máxima.

NZ