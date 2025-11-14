La increíble historia de los laterales de la Selección Argentina en Mundiales

De Alberto Tarantini a Nahuel Molina, pasando por todo tipo de nombres que incluyen al mismísimo Lionel Scaloni. La historia de los defensores laterales en la Selección Argentina está llena de matices.

La posibilidad de tener un enorme catálogo de futbolistas no ha impedido que todos los seleccionadores hagan “experimentos”, cambiando a jugadores de posición. Y los marcadores de punta son prueba de ello.

La Selección Argenitna despide el año en duelo amistoso con Angola

Centrales corridos a los costados, mediocampistas retrasados y hasta delanteros que se han disfrazado de laterales para vestir la celeste y blanca. Sea cual sea el estilo del entrenador, siempre hubo movimientos de este estilo en la última línea.

Imperdible informe de Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste con un repaso histórico sobre la evolución de los laterales en la Selección Argentina.

NZ