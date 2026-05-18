Pasaron las semifinales y el Torneo Apertura 2026 tendrá su gran duelo decisivo con River Plate y Belgrano de Córdoba enfrentándose en el estadio Mario Alberto Kempes. La final del próximo domingo enfrentará a dos equipos con sobradas justificaciones para ocupar su lugar, y caminos con puntos de contacto.

La clasificación de River a la final

River alcanzó la final del Torneo Apertura eliminando a Rosario Central en su estadio. El partido mostró lo que hizo un equipo para ganar, y también lo que hizo el otro para no conseguir el resultado.

Con una clara mejora táctica y una nueva cuota de suerte , Eduardo Coudet quedó a las puertas de su primer título al frente del Millonario.

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El partido del morbo: River y Belgrano definen el Apertura con el recuerdo de 2011

Así avanzó Belgrano a la cita decisiva

Belgrano de Córdoba tuvo su épica en un partido que lo tenía eliminado hasta el último minuto adicionado del complemento. El Pirata encontró premio por su esfuerzo constante, mientras Argentinos volvió a padecer un destino adverso.

Ambos finalistas llegan con historias distintas, pero con el mismo objetivo: alzar el trofeo del Apertura 2026.

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