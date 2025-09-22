El exfutbolista alemán Lothar Matthäus atrajo la atención en la gala del Balón de Oro, luego de mostrarse junto a su actual pareja Theresa Sommer, una modelo de 26 años. El vínculo entre ambos es algo particular y generó un debate en su país, debido a que la leyenda del fútbol es 38 años mayor que su novia.

La pareja ya había sido vista en distintos eventos deportivos y se difundieron fotos viajando en vehículos de alta gama. Ambos presenciaron la carrera de esquí en Ischgl, Austria, así como los partidos de la UEFA Nations League en el Allianza Arena, donde presenciaron la semifinal entre Alemania y Portugal así como la final entre España y Portugal.

Sommer estudió Economía y Administración

La vida personal del alemán estuvo marcada por relaciones con mujeres más jóvenes, como es el caso del matrimonio Klimkom, con quien se llevaban 27 años de diferencia. No obstante, la diferencia de 38 años con Theresa Sommer representa un nuevo extremo en la trayectoria sentimental del exfutbolista.

Por su parte, Sommer estudió Economía y Administración en el King's College de Londres y posteriormente Psicología en la Universidad de Durham, según su perfil en Linkedin. En todo momento, ambos optaron por no brindar declaraciones sobre su vínculo amoroso.

La modelo alemana tiene 26 años

El historial amoroso de Matthäus

El excapitán de la selección alemana, campeón del Mundial de Italia 1990 y siete veces ganador de la Bundesliga con el Bayern Múnich, ha atravesado cinco divorcios. Su primera esposa fue Silvia, con quien se casó en 1981 y tuvo a sus dos hijas: Alisa (1986) y Viola (1988). La relación terminó en 1992.

Ese mismo año nació Loris, fruto de la relación entre Matthäus y la modelo suiza Lolita Morena, reconocida por haber representado a su país en Miss Mundo 1982 y Miss Universo 1983. El matrimonio entre ambos se celebró en 1994, aunque sólo perduró hasta 1999, poco antes de que el futbolista se retirara de las canchas.

Tras dar sus primeros pasos como entrenador, Matthäus inició un vínculo con Marijana Colic, una reconocida empresaria de la moda en Serbia, creadora de dos marcas de indumentaria y rostro de la campaña de fútbol de Samsung durante el Mundial de 2006.

Colic, quien anteriormente había estado casada con el magnate agroindustrial serbio Miodrag Kostic, se casó con Matthäus en noviembre de 2003. Sin embargo, la relación concluyó cuatro años más tarde, tras un proceso de divorcio en Salzburgo, ciudad donde residían.

La ruptura coincidió con el inicio del romance del exvolante con la modelo ucraniana Kristina Liliana Chudinova en 2007, quien en ese entonces tenía 21 años. Se casaron en diciembre de 2008 en Las Vegas, luego de que ambos se conocieran en el Oktoberfest de Múnich en 2007. En ese entonces, Matthäus tenía 47 años y era 26 años mayor que su nueva esposa. La pareja se instaló en Tel Aviv, ciudad a la que se trasladaron tras la llegada del exfutbolista al banquillo del Maccabi Netanya en junio de 2008.

Su etapa en Israel fue breve, ya que el contrato de Matthäus con el club fue rescindido en abril del año siguiente debido a problemas financieros de la institución. El matrimonio tampoco prosperó: a comienzos de 2010 se separaron, luego de que salieran a la luz fotografías de Chudinova junto a un empresario monegasco durante unas vacaciones en Cerdeña.

En 2014, Matthäus contrajo matrimonio por quinta vez, esta vez con Anastasia Klimko. De la relación nació su hijo Milan, quien se convirtió en el único varón de la familia, tras las hijas mayores del exfutbolista. La unión se disolvió en 2021, aunque dos años más tarde la expareja volvió a ser vista en público durante el Oktoberfest. Aquella aparición conjunta reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación, que hoy son desestimadas.

