La primera vez de Diego

por Redacción Perfil

Gimnasia y Esgrima, entonado tras golear a Newell’s en Rosario, enfrentará un nuevo desafío cuando reciba a Estudiantes en otra edición del clásico platense, especial por la presencia de Diego Armando Maradona, el bajo promedio del Lobo y el largo historial favorable al Pincha.

En Gimnasia, Matías Miranda se perfila como el reemplazante de Maximiliano Comba. El resto del equipo sería el mismo que le ganó a la Lepra. En Estudiantes, Milito repetiría la formación que goleó 3-0 a Central.

El plus de tener a Maradona

El clásico con Estudiantes es algo único y muy difícil de explicar con palabras por todo lo que significa.

El clima que se vive en la ciudad en los últimos días antes de que se juege es tremendo y a la vez hermoso.

Vamos a contar con un gran plus que será el primer clásico platense con Diego Armando Maradona sentado en el banco de suplentes del Lobo. Sin duda están dados todos los condimentos para que sea un gran partido y para que la victoria quede en casa.

Es el partido más lindo y esperado tanto por los hinchas y jugadores de ambos equipos como también por el periodismo local porque literamente paraliza a toda la ciudad.

Hay que ganarlo sí o sí, cueste lo que cueste. No importa si venís jugando bien o no, hay que ganarlo a toda costa para la alegría de los hinchas y de los futbolistas. Si venís mal y ganás, te da un envión bárbaro, pero si lo perdés todo se hace cuesta arriba.

Durante mis dos etapas como futbolista en Gimnasia tuve la fortuna de jugar muchos clásicos, en los que me tocó ganar muchos, empatar otros y perder algunos, por lo que pasé por todos los estados de ánimo. Ganarlo es maravilloso; perderlo, terrible.

Estoy convencido de que este clásico va a ser histórico, para los hinchas de Gimnasia y para todo el fútbol argentino.

Mariano Messera, Ex jugador de Gimnasia, DT de la reserva de Gimnasia.

La presion es para Gimnasia

Tuve la suerte de vivirlo como hincha, jugador y director técnico, y puedo asegurar que no hay otro clásico como un Estudiantes-Gimnasia. No hay un solo platense que no hable del clásico y dé su pálpito sobre el resultado, y tener la posibilidad de ser parte de algo tan importante para la ciudad es algo muy lindo.

La presencia de Maradona en el banco de Gimnasia no debería generarle presión a Estudiantes, en todo caso lo será para sus propios jugadores e hinchas. Estudiantes tiene que pensar en hacer las cosas lo mejor posible para quedarse con el clásico y punto.

Siempre viví los clásicos con mucha ansiedad, tanto adentro como afuera de la cancha. Aunque en mi caso lo sufro más como hincha. Mirarlo desde el televisor me mata, me dan ganas de entrar a la cancha. Será porque me tocó ganar muchos, empatar algunos y perder uno solo de todos los que jugué.

No creo que veamos un buen partido. Me imagino que va a ser muy cerrado, trabado y friccionado, como lo fueron los últimos clásicos.

Lo que más lamento y me pone un poco triste de los últimos clásicos es que todavía no se pueda jugar con público visitante, porque los hinchas de ambos equipos les dan a los partidos un marco extraordinario.

Leandro Benitez, Ex jugador y ex DT de Estudiantes.