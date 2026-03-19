La reconstrucción de Estudiantes de La Plata: del título de 2006 a la gloria continental de 2009

En junio de 2006, el regreso de Juan Sebastián Verón desde Europa marcó un punto de inflexión absoluto para Estudiantes de La Plata. Su retorno no fue solo futbolístico, sino que trajo consigo una mentalidad profesional que profesionalizó todas las áreas de la institución albirroja.

Bajo la conducción técnica de Diego Simeone, el equipo comenzó a gestar una identidad basada en el orden táctico y la agresividad defensiva. El punto máximo de esta etapa inicial ocurrió en diciembre de 2006, tras una remontada histórica en la tabla de posiciones local.

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Aquel torneo Apertura culminó con un desempate inolvidable ante el Boca Juniors de Ricardo La Volpe en el estadio de Vélez Sarsfield. Con goles de José Sosa y Mariano Pavone, el León se impuso por 2 a 1, quebrando una racha de veintitrés años sin títulos profesionales.

El periodista Diego Fucks, en su libro "El Cholo", destaca que aquel equipo de Simeone fue una máquina de presión que nunca se dio por vencida. La capacidad física y el despliegue de jugadores como Rodrigo Braña y Veron fueron los pilares de un mediocampo de hierro.

La consagración del Pincha en el Apertura 2006

Tras la salida del entrenador, el club mantuvo una estructura sólida basada en el sentido de pertenencia de sus referentes históricos. La dirigencia entendió que para competir a nivel internacional se necesitaba una base de jugadores formados en las inferiores del club.

El camino hacia la cuarta Copa Libertadores y el éxito del modelo institucional

En 2009, la llegada de Alejandro Sabella al banco de suplentes terminó de pulir el funcionamiento colectivo del plantel platense. "Pachorra" priorizó el equilibrio y la inteligencia táctica, logrando que el equipo fuera casi imbatible en los cruces de eliminación directa.

La campaña en la Copa Libertadores de aquel año es recordada por la solidez defensiva, manteniendo el arco invicto en todos los partidos de local. Mariano Andújar estableció un récord de imbatibilidad que fue fundamental para avanzar con paso firme hacia la gran final.

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En la instancia decisiva, Estudiantes enfrentó a Cruzeiro de Belo Horizonte tras un empate sin goles en el Estadio Ciudad de La Plata. A pesar de comenzar perdiendo, el equipo mostró una entereza psicológica admirable para revertir el marcador en un Mineirao colmado.

Los goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli sellaron el 2 a 1 definitivo que consagró al club por cuarta vez en su rica historia. Aquella noche de julio quedó grabada como una de las mayores hazañas del fútbol argentino contemporáneo en tierras brasileñas.

El historiador deportivo Osvaldo Fanjul señala en sus crónicas que ese título fue la validación definitiva del proyecto iniciado años antes. El éxito no fue producto del azar, sino de una planificación exhaustiva que abarcó desde lo nutricional hasta lo estratégico.

El Pincha obtuvo su cuarta Copa Libertadores en 2009

Meses después, el Pincha estuvo a minutos de tocar el cielo con las manos en la final del Mundial de Clubes frente al Barcelona de Guardiola. Aquel partido en Abu Dabi demostró que el modelo platense podía competir de igual a igual contra el mejor equipo del planeta.

La formación utilizada por Sabella aquel día es estudiada por su rigor táctico para neutralizar a Lionel Messi y compañía. Aunque el resultado fue adverso en el tiempo suplementario, el reconocimiento mundial posicionó a Estudiantes en un lugar de privilegio absoluto.

En 2010, la inercia ganadora continuó con la obtención del torneo Apertura, peleando palmo a palmo contra el Vélez de Ricardo Gareca. Un doblete de Hernán Rodrigo López en la última fecha ante Arsenal de Sarandí aseguró el undécimo título oficial para la institución.

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Ese campeonato fue el cierre perfecto para un ciclo que combinó mística, trabajo duro y una gestión deportiva ejemplar en el país. Jugadores como Enzo Pérez y Leandro Desábato se consolidaron como figuras indiscutidas antes de dar el salto definitivo al exterior.

La transformación de Estudiantes entre 2006 y 2010 dejó un legado de infraestructura y profesionalismo que persiste hasta la actualidad. El sentido de pertenencia y el respeto por los valores históricos del club fueron el motor de una época dorada irrepetible.