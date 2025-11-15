La Selección cerró 2025 con un triunfo y la expectativa por el Mundial

La selección argentina le ganó a Angola por 2-0 con goles y asistencias de Lionel Messi y Lautaro Martínez, en un amistoso internacional disputado en Luanda.

El partido, disputado en el estadio nacional de la capital angoleña, conmemoró el 50 aniversario de la independencia de esta nación del sur de África, antigua colonia portuguesa

A la selección campeona del mundo le costó entrar en ritmo de partido, hasta que Messi asistió a Lautaro para que la Albiceleste se adelantara en el minuto 44.

Los papeles se invirtieron en el minuto 82, con el Toro como asistente y Messi como goleador.

Martínez venció al arquero Hugo Marques, de 39 años, por el primer palo y Messi sentenció el partido con un disparo al segundo poste.

Ambos fueron sustituidos al final del segundo tiempo por Lionel Scaloni.

El resultado era previsible, ya que Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, detrás de España y 87 puestos por encima de Angola.

Sin embargo, el amistoso sirvió porque Scaloni aprovechó para probar nuevos jugadores e hizo debutar con la celeste y blanca a Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Gianluca Prestianni (Benfica), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Máximo Perrone (Como 1907).

Fue el último partido del año para Argentina, ya clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026.

Nuevos aportes. El encuentro también tuvo como particularidad la presencia de Gerónimo Rulli en el arco, ante la ausencia del titular Emiliano “Dibu” Martínez.

En una primera etapa discreta, el ex arquero de Estudiantes tuvo trabajo en el arco argentino: contuvo tres pelotas que pudieron terminar en el triunfo parcial de la selección local.

Scaloni había dicho en la previa del partido que las bajas de la lista serían reemplazadas con jugadores que él estaba siguiendo. El encuentro “nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar”, señaló el jueves en Luanda.

“Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar”, siguió el seleccionador.

No obstante, Scaloni tiene claro que Dibu Martínez será su arquero titular.

De Paul: “Fue un buen año”

Al finalizar el partido ante Angola, Rodrigo De Paul hizo un balance del 2025 de la Selección: “Terminó bien, fue un buen año, con momentos de muy buen fútbol, siempre con cosas para mejorar. Lo importante es que seguimos compitiendo y nos tomamos todo con mucha seriedad”.

Además, agradeció el recibimiento local: “Nos recibieron con mucho cariño aquí en Angola. Tienen una gran Selección”.

De Paul también habló sobre el recambio dentro de la Albiceleste: “Hubo muchos debuts, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro”. Y agregó:

“Argentina siempre saca gran cantidad de jugadores, lo bueno e importante es que las camadas que van viniendo se hacen a través de un proceso, de a poco, no por una presión extra, se adaptan al mecanismo”.

En lo personal, el volante se refirió a su mudanza de Madrid a Miami: “Estoy muy bien. Cada día tiene sus pros y contras, pero hice una buena adaptación”.