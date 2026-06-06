La Selección juega ante Honduras para afinar los últimos detalles

La Selección argentina se enfrentará hoy contra Honduras, en el que será el primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro será en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores.

El equipo de Lionel Scaloni llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico. De hecho, anoche, el entrenador adelantó que Dibu Martínez no jugará ni un minuto en estos dos partidos previos.

Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

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La “Albiceleste”, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

El de hoy será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

El primer cruce entre ambas selecciones se dio en 2003 y terminó 3-1 a favor del equipo dirigido entonces por Marcelo Bielsa, mientras que en 2016 Argentina se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

Habló Scaloni. En la conferencia de prensa, Scaloni aseguró que hoy “va a atajar Juan Musso”, mientras que en el otro encuentro, contra Islandia, “seguramente” lo hará Gerónimo Rulli y puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”.

El entrenador contó que “algunas cosas” pueden servir para el Mundial, y también remarcó que Messi ya está en condiciones de sumar algunos minutos.