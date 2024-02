La Selección Sub 23, obligada a ganarle a Brasil para clasificar a los Juegos de París 2024

Ganar para clasificar. Esa es la cuestión. El seleccionado argentino Sub-23, con la obligación de un triunfo, se enfrentará hoy a Brasil, en la tercera y última fecha del cuadrangular final del Preolímpico de Venezuela, por un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido se jugará desde las 17.30 en el estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas, con transmisión de TyC Sports.

Argentina llega con dos puntos, tras empatar 2-2 con Venezuela y 3-3 con Paraguay, y Brasil con tres, debido a su última victoria sobre Venezuela (2-1) y luego de perder ante Paraguay en el debut de este reducido.

En este contexto, el conjunto de Javier Mascherano se verá obligado a derrotar al poderoso Brasil de Endrick y de John Kennedy –quien le dio la última Copa Libertadores al Fluminense en la final contra Boca– para tener el boleto asegurado, ya que otro resultado lo dejará eliminado.

Argentina fue bicampeona olímpica, con las medallas doradas obtenidas en Atenas 2004 y Beijing 2008, al tiempo que Brasil la ganó en una ocasión cuando fue anfitrión en Río de Janeiro 2016.

En relación al posible equipo nacional, la baja confirmada por lesión es la de Juan Nardoni, el mediocampista de Racing devenido lateral derecho, una de las figuras en la competición, quien padece un leve desgarro. En su lugar estará Joaquín García.

Además, Gonzalo Luján y Valentín Barco cumplieron sus respectivas suspensiones por las rojas sufridas con Venezuela y estarán en condiciones de reaparecer en el once titular.

La duda es si Mascherano utilizará a Luciano Gondou –goleador del equipo– desde el arranque o continuará haciéndolo en los minutos finales con el equipo necesitado de un buen resultado como hizo a lo largo de todo el Preolímpico.

El entrenador, muy criticado en estas semanas por un sector de la prensa y de los hinchas argentinos, deslizó en la conferencia del otro día que podría renunciar luego de este torneo. “Capaz que tienen suerte y me queda un solo partido. No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y hacerlo de la mejor manera, acepto las críticas de donde vengan, si la gente me critica deben pensar que no lo hago bien y está perfecta su opinión y no digo que no tengan razón, solo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores a conseguir el objetivo”, aseguró luego del empate ante Paraguay.

Posteriormente, a las 20, Venezuela (con un punto) se enfrentará a Paraguay (que tiene cuatro) con la opción de definir otra plaza para los Juegos Olímpicos. Paraguay fue medallista de plata en Atenas 2004.