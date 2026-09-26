La Sub-19 rozó el oro, pero cayó ante Paraguay en penales

La selección argentina sub-19 ganó la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos tras perder 5 a 4 en la tanda de penales frente a Paraguay.

Después de finalizar 0 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo dirigido por Diego Placente no pudo imponerse en los penales, ya que el mediocampista Leandro Olima (Atlético Tucumán) falló el suyo al tirarla por encima del travesaño.

El conjunto argentino dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas.

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Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.

Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó brusco, por lo que el parcial cerró entre discusiones y empujones.

En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.

La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón.

Acto seguido, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad y pese a que la visita sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0 a 0 se mantuvo hasta el silbatazo final.

En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Olima envió su ejecución por encima del travesaño.

En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, y este último selló el definitivo 5 a 4 para colgarse la medalla dorada.

El certamen sirvió como una prueba clave en la etapa formativa del plantel que encabeza Diego Placente, pensado para nutrir a las categorías superiores de la Selección argentina. La campaña del conjunto nacional mostró momentos de buen rendimiento ofensivo durante la fase de grupos y las instancias eliminatorias, afianzando una base.

Luego de concretarse la derrota en los penales, Placente valoró el esfuerzo del plantel y el crecimiento demostrado a lo largo del certamen: “Más allá del trago amargo por no habernos quedado con la medalla de oro, el balance del torneo es profundamente positivo. Estos chicos demostraron carácter, buen juego y un compromiso enorme con la camiseta desde el primer partido. La definición por penales es una lotería que no opaca todo el trabajo realizado en Rosario.”

El cuerpo técnico marcó la importancia de afrontar este tipo de instancias ante estadios colmados, como lo estuvo el de Newell’s ayer, porque representa una experiencia fundamental en el proceso de maduración de los futbolistas juveniles.