Quique Sacco, Gaudio, Ritondo y el secanuca

–Hola, jefe, ¿cómo va la vida?

–Acá andamos, pibe, estoy leyendo algunas cosas sobre inteligencia artificial.

–Muy oportuno lo suyo. Si nos vamos a extinguir en unos años por lo menos conozcamos al que nos está dando el ultimátum.

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–No seas tan apocalíptico, Gómez. Me interesa como herramienta. Es buenísima, deberías usarla.

–¡Jamás! No me asociaría nunca con alguien que me puede dejar sin laburo.

–No me tientes…

–Con eso no se jode, jefe. Vayamos a lo nuestro.

–Sí, mejor. Contame qué tenemos para el fin de semana.

–¿Vio el video de Quique Sacco?

–¿El marido de Vidal?

–Naaaaaaa, respete al colega. Sacco tiene una trayectoria, tampoco es el marido de Pampita. El tema es que se lanzó como candidato a presidente de Independiente. Hay elecciones en diciembre.

–¿Qué otros candidatos tenemos?

–Luciano Nakis, el presidente de Armenio.

–¿Nakis?

–El secanuca del Chiqui.

–Ahhhh, sí, Nakis…

–Y aunque todavía no lo confirmó, se sumaría Gastón Gaudio.

-Lindos personajes para una nota. Contame cómo viene el escenario, quién es el oficialista y quiénes los opositores.

–No hay un candidato oficialista, la gestión de Grindetti es tan penosa que no resiste un sucesor. Peeeero, ¿vio que siempre hay un pero? A Gaudio lo respalda Ritondo, y Ritondo, además de comprar departamentos, es el tipo que desde las sombras maneja el armado político en el club.

–Esto se está poniendo lindo. Seguí.

–Si Gaudio finalmente se lanza como candidato, Ritondo va a estar en la cocina, como estuvo en los últimos diez años, primero con Hugo Moyano y después con Grindetti. Gaudio, en lo

formal, no sería un candidato oficialista, pero llegaría impulsado por el mismo armador político de los que están ahora.

–Es un temazo, Gómez.

–Sabía que le iba a gustar.

–¿Qué más tenemos?

–La AFA anunció una nueva copa para 2027: la Recopa de Campeones. Va a ser el octavo título oficial que se dispute en un año. Tapia sigue con la oferta de trofeos.

–¿Ocho títulos en un año es mucho?

–¡Muchísimo! En la mayoría de las ligas del mundo se disputan, como mucho, cuatro.

–¿Quiénes la van a jugar?

–Habrá un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

–Copa, Supercopa, no entiendo nada.

–Espere que hay más. Se van a jugar tres partidos en estadios neutrales. En caso de empate se definirá por penales, como de costumbre, pero el que gane en los penales va a sumar dos puntos, y el que pierda, uno.

-Pero algo parecido a esto ya se hizo.

-Claro, en el torneo 88-89 que ganó Independiente. Duró un año.

–Lo único que se me ocurre es pensar que la AFA debe inventar estas cosas raras para beneficiar a los clubes grandes, como hicieron siempre.

–Este año las copas nuevas se las reparten entre Estudiantes, Belgrano, Rosario Central e Independiente Rivadavia.

–Basta para mí, estoy más perdido que el oro que mandaron a Inglaterra.

–Le puede preguntar al chat GPT, seguro que lo orienta.

–No te hagas el gracioso, Gómez. Y andá a laburar.