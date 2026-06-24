La última vez que Neymar vistió la verdeamarela: el fin de una larga espera de casi tres años para Brasil

El delantero estrella de la selección de Brasil, Neymar, concretó este miércoles su esperado regreso a las canchas con la camiseta de su país al ingresar en el segundo tiempo del encuentro frente a Escocia. La última función del futbolista de 34 años con la camiseta verdeamarela se remontaba al 18 de octubre de 2023, cuando padeció una severa dolencia física en un duelo ante Uruguay.

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Qué le pasó a Neymar en su último partido con Brasil

Aquel fatídico compromiso en Montevideo, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas, significó un quiebre para el atacante. El jugador se retiró en camilla tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de su rodilla izquierda, iniciando una de las etapas más duras de su carrera profesional.

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Desde ese momento, el actual futbolista del Santos inició una extensa recuperación que lo mantuvo alejado de las convocatorias de su seleccionado durante casi tres temporadas. El proceso incluyó cirugías, meses de fisioterapia y recurrentes postergaciones que mantuvieron en vilo a los aficionados del fútbol brasileño.

El regreso oficial del número 10 al plano internacional estuvo marcado por la cautela médica de la comisión técnica liderada por el italiano Carlo Ancelotti. El experimentado entrenador decidió preservar al futbolista en los primeros dos compromisos de la fase de grupos frente a Marruecos y Haití debido a una inoportuna molestia en la pantorrilla sufrida a mediados de mayo durante un juego de su club.

Neymar concretó su esperado regreso a las canchas con la camiseta de su país al ingresar en el segundo tiempo del encuentro frente a Escocia

El recuerdo de la última vez que Neymar disputó un partido en un Mundial

La última vez que el crack paulista disputó un encuentro oficial por la máxima cita ecuménica de la FIFA había sido el 9 de diciembre de 2022, en el Estadio Ciudad de la Educación. En aquella oportunidad, el seleccionado sudamericano quedó eliminado en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Croacia, en una definición por penales que marcó el cierre de una etapa para el combinado continental.

Durante aquel histórico cotejo ante los europeos, Neymar convirtió un golazo en el tiempo suplementario que transitoriamente le daba la clasificación a las semifinales a la escuadra que por entonces dirigía Tite. Sin embargo, el posterior empate croata y la efectividad de los balcánicos desde los doce pasos decretaron la dolorosa caída de una generación que llegaba como amplia favorita al título.

Con su participación activa en el duelo de este miércoles en los Estados Unidos, el atacante sepulta las dudas mediáticas sobre su vigencia y se posiciona como una pieza de recambio fundamental para las llaves de eliminación directa. Su jerarquía individual y experiencia asoman como los principales argumentos de Ancelotti para guiar al plantel hacia la ansiada corona internacional.

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En cuanto a su registro histórico con el combinado nacional, las estadísticas actualizadas del delantero ratifican su condición de leyenda absoluta del deporte sudamericano. Al finalizar el compromiso frente a la escuadra británica, el atacante acumula un total de 129 partidos disputados defendiendo la camiseta de su país.

Neymar sostiene una marca de 79 goles convertidos, consolidándose como el máximo anotador histórico de la Seleção

Asimismo, su producción ofensiva lo mantiene en la cima de la tabla histórica de artilleros de su nación. Con su última aparición en el certamen norteamericano, el futbolista sostiene una marca de 79 goles convertidos, consolidándose como el máximo anotador histórico de la Seleção por encima de las marcas de astros de épocas pasadas.

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