Las estrellas del tenis enfrentan las altas temperaturas asfixiante durante la gira asiática

Las estrellas del tenis enfrentan las altas temperaturas asfixiantes durante su gira asiática, situación que va a continuar en los próximos días. La sensación de sofoco fue algo interior este miércoles, donde la cifra máxima llegó a los 29°C, pero se estima que en los días venideros volverán a subir a 32-33°C.

Los espectadores también combaten el intenso calor desde las gradas con abanicos, parches de frío y paraguas para amortiguar los rayos del sol. Aunque la cancha central del torneo de Shanghai tiene techo, solo se cerrará en caso de lluvia, pronóstico que no fue anunciado hasta el momento.

El danés Holger Rune (actual N.11 del ranking) calificó de "brutales" las condiciones meteorológicas que están afrontando los tenistas en Shanghái, con temperaturas superiores a los 30ºC y una humedad del 80%. El serbio Novak Djokovic, que tuvo que batallar este martes contra el calor y molestias en el tobillo para avanzar a cuartos de final, aseguró que su partido contra el español Jaume Munar fue “muy desafiante físicamente”.

El ganador de 24 Grand Slams, actual número cinco del Ranking ATP, llegó a vomitar en algunos tramos del partido. Luego de un error no forzado, el jugador de 38 años, se desplomó en el suelo y quedó tendido mientras un médico ingresaba al estadio para asistirlo.

El número dos del mundo, Jannik Sinner debió abandonar su partido frente a calambres generados por el intenso calor. El alemán Zverev, tercero en el ranking, fue eliminado en un partido en que tuvo que cambiarse las zapatillas en varias ocasiones al tenerlas completamente empapadas.

El francés Rinderknech declaró este miércoles tras clasificarse para los cuartos de final que no solo los jugadores sufren por estas condiciones: "Fue igual de difícil para los recogepelotas, para el árbitro, para los fans, todos estaban constantemente así", comentó haciendo el gesto de soplarse la cara.

Frente al pedido de Rune de introducir alguna regla contra el calor en los torneos, la Asociación de Tenistas Profesionales reiteró que la seguridad de los tenistas es una prioridad y que consideraba implementar una medida acorde a la solicitud. Actualmente, las decisiones que afectan al juego relacionadas con el clima, incluido el calor, "son responsabilidad del Supervisor de la ATP en el lugar, en coordinación con los equipos médicos y las autoridades locales", explicó.

Protocolos contra el calor en WTA

Las condiciones son igualmente duras en Wuhan, donde están compitiendo las mejores jugadoras en el WTA 1000 de esa ciudad del centro de China, con temperaturas superiores a la media en esta época. A diferencia de ATP, la Asociación de Tenis Femenina tiene un protocolo contra el calor y este lunes suspendieron los partidos de las canchas exteriores cuando las temperaturas superaron los 30 grados.

El martes, Emma Raducanu y Jelena Ostapenko se retiraron de sus partidos. A la británica le tomaron la tensión y le revisaron otros signos vitales antes de retirarse con mareos de su partido de primera ronda.

Por su parte la número dos del mundo, la polaca Iga Swiatek exigió a los organizadores que tuvieran en cuenta la seguridad de las jugadoras al programar partidos en las canchas exteriores. "En la pista central creo que está un poco más fresco con el aire acondicionado y todo, pero espero que los otros partidos sean programados en un horario donde las chicas puedan competir, en lugar de simplemente morirse en la pista", sostuvo.

El protocolo de la WTA, que volvió a aplicarse este martes durante una parte de la jornada, permite a las jugadoras tener un descanso de 10 minutos entre el segundo y el tercer set y que los organizadores pueden cerrar el techo de una pista aunque no llueva.

