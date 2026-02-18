Leandro Paredes se perderá el duelo ante Racing por una lesión: cuáles son los motivos de la sobrecarga del capitán de Boca

Leandro Paredes se perderá el duelo ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El capitán de Boca se perderá el clásico ante la Academia debido a una sobrecarga: tras cinco fechas, jugando casi la totalidad de los minutos, el cinco reconoció haber jugado infiltrado en La Bombonera.

Paredes llegó al Xeneize y fue un antes y un después en el equipo de Miguel Ángel Russo y hoy Claudio Úbeda. Desde que agarró el mediocampo, el equipo tuvo destellos de buen fútbol, pero tampoco dejó de ser suficiente.

Sobre exigir a Paredes fue el error más grave de ciclo: el sifón esta contra la espada y la pared ante el público de La Bombonera y el partido de esta fecha podría definir su destino.

Por parte de la idea de juego de Boca, la cosa se dio vuelta. Paredes pasa más tiempo frustrado o lamentando oportunidades desperdiciadas que gritando goles o mostrando grandes individualidades. Puede ser que la lesión haya perjudicado al juego del capitán, pero Boca no lo ayuda y en esta ocasión, el equipo está sin su capitán y tiene la obligación de responder.

