River no es de confiar: tras ganarle a Ciudad Bolívar por 1-0, el equipo de Marcelo Gallardo solo genera dudas

River Plate volvió a ganar luego de dos derrotas al hilo y avanzó de ronda en la Copa Argentina: Juanfer Quintero convirtió de penal sobre el final para poner el 1-0 ante Ciudad Bolivar.
River es un equipo que se acostumbró a estar en la incertidumbre y cada día que pasa en el Millonario, sigue sin convencer al hincha. Tras una pésima campaña en 2025, el equipo de Marcelo Gallardo rompió el chanchito para incorporar jugadores, pero a pesar de levantar su nivel y tener un buen comienzo de año, con el pasar de pocos partidos, el Millo mostró su poca capacidad creativa y goleadora, tal es así, que un equipo recién ascendido a la segunda categoría como Ciudad Bolívar le pudo hacer frente.
En Cueste lo que Cueste se analizó esta pasar de River que, aunque parece ser positivo, es tapar el sol con la mano. El clima es muy tenso y el propio Gallardo reconoce que dos partidos malos pueden tumbar el trabajo hecho.
Los nombres propios ya no son un problema en el equipo de Núñez: En la mesa se trajeron nombres, pero ninguno convenció, ya que La Banda tiene jerarquía e individualidades, pero aún no puedo explotarlas.
