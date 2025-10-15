Pese a que Lionel Scaloni reserva algunos lugares para ir en busca del bicampeonato, lo cierto es que a ocho meses para el Mundial 2026, la lista de convocados de la Selección Argentina está casi completa. El técnico tiene una base de 22 o 23 futbolistas, pero aprovecha para probar nuevos jugadores que aporten al funcionamiento del equipo.

Solo seis partidos le quedan a la Selección Argentina antes de la Copa del Mundo: la Finalissima frente a España y cinco amistosos, posiblemente con el mismo nivel de exigencia que estos últimos dos frente a Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). Aunque quedó a la vista la notable diferencia con sus rivales, la nueva Fecha FIFA dejó algunas novedades para el cuerpo técnico.

Argentina dominó de principio a fin y cerró la gira por Estados Unidos apabullando 6-0 a Puerto Rico

1. Cuatro debuts en un solo partido

Lo más destacado de la gira fue que Scaloni cumplió con su promesa de darles minutos a cuatro jugadores nuevos. Frente a Puerto Rico, alineó como titular al delantero del Palmeiras, José “Flaco” López e hizo ingresar en el segundo tiempo al volante ex Racing, Aníbal Moreno.

Anibal Moreno

En la segunda parte entró el defensor Lautaro Rivero, de River Plate, y también hubo acción para el arquero Facundo Cambeses, jugador de Racing Club, prueba de que el DT mira más allá de los jugadores que actúan en Europa.

Lautaro River

2. Lo que observa el técnicos de los más jóvenes

Luego del 6-0 sobre el equipo boricua, Scaloni contó que su cuerpo técnico analiza cómo los nuevos jugadores afrontan el debut "más allá de si el partido se abre rápido, de cómo se prepara el partido".

"Yo debuté en la selección en un partido con Libia y lo tengo grabado en mi memoria. A partir de ahora tendrán que seguir rindiendo para poner en aprietos a los otros jugadores y también al entrenador", sostuvo el conductor argentino.

"Pudimos (en Miami) hacer entrenamientos más intensos de lo normal. Son jugadores válidos que demostraron que pueden estar. Entonces, sabemos que van a rendir. Y más allá del rival, nosotros tenemos nuestro nivel y a eso se tienen que acostumbrar y acoplar", consideró.

3. Los nuevos talentos

Scaloni sigue de cerca a los nuevos talentos: Franco Manstantuno, recién llegado al Real Madrid, que no pudo jugar los recientes amistosos por una sobrecarga muscular, y Nicolás Paz, pilar fundamental en el Como de Italia, que sumó minutos en los dos partidos en Miami.

Nicolás Paz

"Ambos son jugadores importantes para nosotros. Los dos son zurdos, y juegan en una posición parecida, aunque son de diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy, por ahí no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darles minutos. Seguramente puedan convivir en el futuro", señaló el técnico.

4. El aporte de Messi y un nuevo récord

Ausente ante Venezuela, Lionel Messi jugó para Inter Miami en la victoria 4-0 ante Atlanta United, con doblete suyo, y 72 horas después lo hizo para la selección en un cotejo en el que Argentina marcó seis tantos. Ninguno llevó su firma, aunque sí aportó dos asistencias para los tantos de Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

Lionel Messi

Con 38 años, el Diez sumó otra plusmarca y se convirtió en el jugador con más asistencias a nivel de selecciones con 60 pases decisivos, según la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esta forma superó al norteamericano Landon Donovan y a su amigo Neymar, ambos con 58 pases de gol dados.

5. Lautaro Martínez superó un marca de Diego Armando Maradona

Lautaro Martínez necesitó un puñado de minutos para seguir escribiendo historia con la Selección Argentina. El delantero del Inter de Milán moldeó la goleada por 6-0 ante Puerto Rico y alcanzó los 35 goles en 74 partidos con la Albiceleste, superando así a una de las leyendas más grandes del Fútbol Argentino: Diego Armando Maradona, que marcó 34 tantos en su carrera internacional.

Lautaro Martínez

El “Toro” ingresó desde el banco en un partido ya definido, pero no bajó el ritmo. Primero empujó al fondo del arco un pase de Nicolás González para el 5-0, y minutos después recibió Lionel Messi y definió con potencia para estampar el 6-0.

Con este doblete, Lautaro no solo dejó atrás a Maradona, sino que también igualó a Hernán Crespo en la lista de máximos goleadores históricos de la Selección Argentina. Ahora, lo separan solo siete goles de Sergio “Kun” Agüero (42), cuarto en el podio.