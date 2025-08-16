Los Pumas perdieron 24 a 41 frente a los All Blacks en el Rugby Championship

El equipo de rugby argentino Los Pumas fueron superados por los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cayendo 41-24. El equipo de Nueva Zelanda impuso su ritmo desde el comienzo, complicando al seleccionado nacional al lograr un try con Sevu Reece.

Sin embargo, los jugadores locales ganaron terreno gracias una combinación ganadora entre Pablo Matera y Tomás Albornoz, que permitió a Rodrigo Isgró llegar al try.

Lamentablemente, luego la situación se complicó, porque Mayco recibió una tarjeta amarilla por manotear una pelota y los All Blacks consiguieron recuperarse. El equipo de Nueva Zelanda volvió a asumir el control del juego y, gracias Ardie Savea primero y Reece luego, consiguieron 31-10 antes de irse al vestuario.

En el tiempo complementario, Los Pumas recuperaron su ímpetu original, con Albornoz ayudando a descontar la diferencia. Eso se notó en el estadio, que comenzó a arengar a los jugadores. Sin embargo, los All Blacks, de la mano de Samisoni Taukei'aho, llegaron nuevamente al try, dejando en claro su superioridad sobre los argentinos.

Los puntos logrados en el partido entre Los Pumas y los All Blacks

Puntos del primer tiempo:

3' penal de Beauden Barrett.

8' try de Sevu Reece realizado por Beauden Barrett.

15' try de Rodrigo Isgró realizado por Tomás Albornoz.

23' try de Cortez Ratima realizado por Beauden Barrett.

29' penal de Tomás Albornoz.

36' try de Ardie Savea realizado por Beauden Barrett.

42' try de Sevu Reece realizado por Beauden Barrett.



Puntos del segundo tiempo: