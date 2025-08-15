Guía completa del Pumas–All Blacks en Córdoba: horarios, accesos y datos clave

Este sábado 16 de agosto, el estadio Mario Alberto Kempes será escenario de un partido histórico: Los Pumas recibirán a los All Blacks en el inicio del Rugby Championship 2025. El encuentro, que comenzará a las 18:10, no solo concentra la atención deportiva, sino que también genera un fuerte impacto económico y moviliza a toda la provincia.

Juez sobre Natalia de la Sota: “La vamos a ayudar; le vamos a cuidar el voto”

La llegada de visitantes nacionales e internacionales colmó la capacidad hotelera de Córdoba capital y extendió la demanda hacia localidades cercanas como Villa Carlos Paz. Según el Observatorio Turístico, las reservas ya alcanzan el 71% y se espera ocupación plena durante el fin de semana.

Referentes del sector destacan la magnitud del evento: "Es muy bueno para nuestro sector que haya este tipo de eventos tan convocantes", dijo Guillermo Natalí, presidente de la Cámara Gastronómica. Erik Debarre, de la Cámara de Hoteles de Córdoba, remarcó que la demanda se desborda hacia los valles turísticos, mientras que Federico Riccottini, del Windsor Hotel, aseguró que será "el mejor fin de semana del año".

Córdoba: Así se prepara el Kempes para recibir a Los Pumas y a los All Blacks

La delegación de los All Blacks se hospeda en el hotel Quinto Centenario, cuya ocupación plena obligó a sumar personal para atender la demanda. El impacto económico estimado ronda los 60 mil millones de pesos, beneficiando a la gastronomía, el transporte, el comercio y las actividades culturales.

Operativo de seguridad y accesos

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial dispuso que el estadio abra sus puertas desde las 15:00 para evitar aglomeraciones. Los ingresos estarán organizados según ubicación:

- Portones 1 y 2: Platea Ardiles.

- Portón 1 bis: Popular Artime.

- Portón 3: Popular Willington.

- Portón 4: Platea Gasparini.

Está prohibido ingresar con pirotecnia, bebidas alcohólicas o elementos que pongan en riesgo la seguridad. El operativo contará con presencia policial, seguridad privada y agentes municipales, además de controles de tránsito, patrullajes y supervisión de venta ambulante.

Habrá estacionamientos habilitados en playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo y Centro de Convenciones. Ocho colectivos partirán desde la Plaza de la Intendencia–Héroes de Malvinas hacia el estadio desde las 15:00, con pago habilitado mediante Red Bus, SUBE, tarjetas o QR. Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.

Mariano Troilo deja Belgrano: jugará en Parma de Italia

El ordenamiento de la circulación por parte de Policía Municipal de Tránsito se concentrará en las zonas de la Mujer Urbana, playa norte, playa central, playa sur y avenida Del Piamonte. Implicará el trabajo de 80 inspectores de Tránsito, 11 móviles, 5 grúas, 4 motos y 1 minibus. Se orientará el tránsito del público asistente hacia los espacios previstos para el estacionamiento, de modo tal de garantizar el acceso permanente y fluido al Estadio.

En las inmediaciones del Kempes trabajarán 50 agentes, entre colaboradores y funcionarios del Ente de Fiscalización y Control, acompañados de efectivos policiales. Estarán verificando el cumplimiento de las normas y autorizaciones con respecto al espectáculo en general y la venta ambulante.

El aliento político a Los Pumas

En la previa, el gobernador Martín Llaryora visitó a la selección argentina durante su último entrenamiento en el Kempes. Felicitó a los jugadores y destacó su cercanía con el público. Estuvo acompañado por autoridades provinciales, municipales y del rugby argentino, en una muestra de apoyo institucional a un evento que promete marcar un antes y un después en el calendario deportivo de Córdoba.