Mariano Troilo deja Belgrano: jugará en Parma de Italia

El próximo partido de Belgrano será ante Aldosivi el viernes, a las 15, en Mar del Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Y Mariano Troilo no forma parte de la delegación que viajará a 'La Feliz' hoy jueves.

Sus valijas están listas, pero el viaje es internacional: Europa, el destino.

La dirigencia del 'Pirata' analiza por estas horas una oferta de Parma de Italia; y todo indoca que la decisión es aceptarla. El club italiano busca reforzar la defensa con el cordobes de 22 años y le ganará la pulseada al Pisa, que llevaba semanas en negociación con el jugador. Ocho millones de euros es la cifra que le entraría al club de barrio Alberdi, por el 60 por ciento de la ficha. Por ahora, nada ha sido confirmado. Pero es inminente la partida y el anuncio desde el club de Alberdi.

La idea del club italiano es incorporar al defensor de inmediato, con la intención de que se sume al plantel dirigido por el entrenador Carlos Cuesta, ex ayudante de campo de Mikel Arteta en el Arsenal.

Por tal motivo, Troilo (con contrato con el 'Pirata' hasta diciembre de 2026) jugó la fecha pasada su último partido con la casaca de Belgrano en el Gigante de Alberdi, en la victoria 2-1 ante Banfield.

El futbolista que formó parte de la convocatoria de Lionel Scaloni en la última fecha FIFA sonó para varios clubes de Europa en este mercado de pases.



El técnico del Celeste, Ricardo Zielinski, ya eligió a Nicolás Meriano para que sea su reemplazante. Y esta fue la única variante, en relación al triunfo del pasado sábado ante Banfield, para enfrentar mañana a Aldosivi.

En consecuencia, la formación sería con: Cardozo; Morales, López, Meriano y Ricca; Compagnucci, Longo y Saravia; Zelarayán; Fernández y Jara.