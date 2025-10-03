El 29 de septiembre de 2000, la Selección Argentina femenina de Hockey sobre Césped se quedó con la plata en Sídney 2000, logrando la primera medalla olímpica en la historia del deporte argentino.

En ese torneo, y ante un insólito desconocimiento del reglamento por parte de la organización, apareció la figura de una leona en la camiseta, dando inicio al mito. Así lo recordó Magdalena Aicega, ex jugadora y capitana de Las Leonas.

Magui Aicega habló con Román Iucht en Cueste lo que Cueste y compartió momentos de la intimidad de aquel equipo que fue construyéndose como la máxima expresión colectiva del deporte en Argentina.

También analizó el presente de Las Leonas y del hockey, con el foco puesto en su crecimiento y consolidación.

Volvé a ver la entrevista con Magui Aicega en Cueste lo que Cueste, el primer streaming de Perfil.com.

NZ