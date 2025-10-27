La estruendosa eliminación de River Plate ante Independiente Rivadavia sumó malestar al frustrante segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Los penales dejaron al Millonario sin Copa Argentina, la chance de título y la clasificación directa a la Libertadores 2026 desde el torneo.

River no tiene un patrón de juego y la mano de Marcelo Gallardo es irreconocible, con jugadores y un estilo que no representa lo que el público espera, ni lo que el mismo entrenador supo instalar durante su exitoso primer ciclo.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El mercado de pases se presenta como otro fracaso de Marcelo Gallardo, ya que no pudo potenciar a jugadores bien elegidos, sin mejorarlos ni hacerlos ingresar en un aceitado sistema de juego. ¿Hay margen de recuperación?, ¿Cómo cerrar de manera positiva un año marcado por las frustraciones?

River Plate eliminado de la Copa Argentina

Marcelo Gallardo sabe lo que quiere, pero no puede obtenerlo. Los resultados no aparecen y en River se instala la disyuntiva entre seguir sosteniendo a una leyenda o empezar, con dolor, a reconocer que es mortal.

¿Quién va a poner el límite?

