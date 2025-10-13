“Yo no vine a vivir del pasado”, declaró Marcelo Gallardo luego de la dolorosa derrota de River ante Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental. Las palabras del entrenador pueden marcar un quiebre en su irregular segundo ciclo, con un equipo que no responde y fue resistido por el público.

Marcelo Gallardo se puso límites preparando el camino para una decisión que solo él podrá tomar, casi descartando un escenario en el que la dirigencia lo despida del cargo. Eso sí, el entrenador volvió a mostrar confianza plena para revertir el momento.

Marcelo Gallardo encabezó un homenaje a Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de River Plate

Los números de River dan cuenta de la crisis deportiva. El equipo perdió seis de sus últimos siete partidos, incluyendo los dos ante Palmeiras por cuartos de final de Copa Libertadores.

Dura caída de River Plate ante Sarmiento de Junín

Las derrotas domésticas profundizan un panorama que empezó a condicionar la posición de River en la Tabla Anual, camino a la Libertadores 2026.

Además, las caídas como local frente a Sarmiento y Deportiva Riestra incrementan las dudas sobre la posible rápida recuperación de un equipo golpeado en pleno tramo final de temporada.